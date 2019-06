Un vicepresidente de Lo Rat Penat se perfila para sustituir a Esteve al frente de la entidad Òscar Rueda junto a Enric Esteve en un acto de Lo Rat Penat / Irene Marsilla El máximo dirigente de la institución dejará en manos de Rueda el cargo tras la celebración de los Jocs Florals previstos para después del verano ARTURO CERVELLERA Valencia Jueves, 6 junio 2019, 00:40

María José Català, la que fuera candidata del PP a la alcaldía de Valencia, sorprendió con el fichaje de Enric Esteve, presidente de la entidad valencianista Lo Rat Penat, para ocupar el quinto puesto en la lista municipal. Tras las elecciones del pasado 26 de mayo, Esteve fue elegido concejal y, aunque en un primer momento apostó por compaginar los dos cargos, ahora ha reconsiderado la situación y ha decidido dejar a medio plazo la presidencia de una institución en la que uno de sus vicepresidentes, Òscar Rueda, ya se perfila como sucesor.

Fuentes de la dirección de Lo Rat Penat aseguraron que Esteve, pese a que no ha querido pronunciarse al respecto, ya tiene tomada la decisión de dejar el cargo, aunque no será inminente. El actual presidente quiere esperar a que se celebren los Jocs Florals, el evento insignia de la institución con más de 140 años de historia, que se espera que tenga lugar después del verano, entre septiembre y octubre.

Desde Lo Rat Penat ya se plantean quién debe ser el nuevo presidente de la institución y son muchos los que apuntan a Rueda, cuyo nombre ha ganado fuerza los últimos días. Rueda forma parte de la actual dirección como vicepresidente de formación, guarda buena relación con los diferentes sectores de la entidad y es una persona joven dentro de la institución. Por lo que todo apunta a que no tendrá problemas para ocupar el cargo. Si ostenta este asiento deberá enfrentarse a dos desafíos fundamentales, la relación con las instituciones de las que dependen para sobrevivir y el reto de captar más socios y rejuvenecer la institución centenaria.

El aún vicepresidente ocuparía el cargo tan sólo unos meses ya que en junio de 2020 se celebrará una asamblea para elegir a la nueva dirección. Rueda tendrá que encabezar Lo Rat Penat con el equipo de Esteve y ya sería el próximo año cuando podría optar a la elección por un mandato de cuatro ejercicios y diseñar su propio organigrama. Sin embargo, aún no se puede descartar que algún otro miembro de la cúpula actual u otro dirigente se presente al proceso interno.

Teatro Principal

El objetivo de Esteve es dejar el cargo cuando se celebren los Jocs Florals, que por tradición han tenido lugar en el Teatro Principal. En los últimos años la entidad ha tenido el problema de que desde el Gobierno cuatripartito que está al frente de la Diputación de Valencia se ha impedido que tenga lugar el evento en unas instalaciones que dependen de ello y en el que jugó un papel fundamental Rosa Pérez, responsable de Teatros y líder de Esquerra Unida.

El hecho de que Pérez ya no esté en la corporación y que Esquerra Unida no haya revalidado su acta en la institución provincial ha animado a Lo Rat Penat, que considera que ahora tiene más posibilidades de que se les vuelva a ceder la instalación al haber consolidado los socialistas su mayoría. Pese a ello, hasta que no esté formalizado el nuevo Ejecutivo no se podrá realizar la solicitud y saber si los Jocs Florals se celebran en el emplazamiento que ya ha vivido más de un centenar de ediciones.