La vicepresidenta Susana Camarero descarta una posible crisis en el gobierno de Mazón

La vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha descartado este martes cualquier posibilidad de una crisis interna en el ejecutivo valenciano tras el ... último pleno antes del parón estival. A preguntas de los medios, Camarero ha sido tajante y directa: «Estaremos los mismos miembros del Consell en la mesa con total seguridad».

La afirmación llega en un momento de cierta debilidad para el president Carlos Mazón, rodeado por un clima de incertidumbre tras las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo en varias ocasiones a través de las cuales el dirigente del Consell no ha recibido un apoyo obio. Todavía el presidente del PP no ha descartado que pueda haber cambios en el liderazgo del gobierno valenciano si se considera que su gestión, especialmente tras la dana, no ha estado a la altura. Estas palabras han hecho tambalear la imagen de solidez del ejecutivo y han reavivado las especulaciones sobre un posible relevo al frente del Gobierno autonómico.

El propio Mazón ya realizó una renovación puntual de su gobierno el pasado otoño tras la dana que azotó con especial fuerza a la Comunitat. Su decisión de cesar a Salomé Pradas como consellera y dando entrada al general Gan Pampols, fue un intento de reforzar la imagen de su gobierno y sobre todo de su gestión ante la crísis. Todo apunta ahora a que Pampols continuará con su puesto en el Consell a la vuelta del verano, consolidando su papel en el ejecutivo y manteniendo la vista fijada en la reconstrucción.

Camarero ha defendido que este primer año de legislatura ha estado marcado por objetivos claros y externos al control del ejecutivo valenciano. «Nuestra prioridad desde el 29 de octubre es la reconstrucción de las zonas afectadas por la dana. En eso estamos desde el primer día: ayudar, acompañar y solucionar los inmensos problemas que ha generado», ha afirmado la vicepresidenta, subrayando el compromiso del gobierno autonómico con la recuperación de todas las zonas afectadas por la dana, comparando así la dedicación del Consell ha diferencia del ejecutivo de Sánchez.

En paralelo, ha salido al paso de las críticas por la publicación de los currículums de altos cargos en el portal de transparencia. Ha admitido que algunos expedientes estaban por compartir todavía, pero ha remarcado que ya «los han publicado en las últimas horas o lo estaban haciendo», y ha asegurado que se está subsanando cualquier error. «Los errores se subsanan; las falsedades, no», ha señalado.

Además, ha pedido el mismo nivel de exigencia para otras instituciones: «Me gustaría que la delegada del Gobierno también pudiera publicar su experiencia académica o qué titulaciones tiene, después de llevar décadas mintiendo sobre las mismas».

Sobre el caso concreto del secretario autonómico de Infraestructuras, Javier Semra, ha negado que exista ningún tipo de irregularidad. «Ni ha mentido ni ha falsificado», ha dicho, en contraste con el caso del excomisionado y presidente de los socialistas valencianos José María Ángel. Camarero ha defendido que el título cuestionado «fue impartido por la Diputación de Alicante» y que «el tema está aclarado desde hace tiempo».

Con estas declaraciones, la vicepresidenta ha querido zanjar los rumores sobre tensiones internas, a su juicio, el balance del curso es positivo y marcado por una acción de gobierno intensa y cuidada. Desde el Palau aseguran que no habrá más movimientos en el Ejecutivo.