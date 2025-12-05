Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una de las sesiones del juicio al fiscal general en el Tribunal Supremo. EFE

La Unión Progresista de Fiscales lleva a la ONU las «anomalías» de la condena a García Ortiz

Denuncia «irregularidades institucionales» en la causa, la tardanza de la sentencia o los cursos que dieron en el colegio de abogados tres de los magistrados juzgadores

Mateo Balín

Mateo Balín

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:12

Comenta

La Unión Progresista de Fiscales (UPF), el colectivo profesional que en su día estuvo presidido por Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado condenado por ... el Tribunal Supremo por revelación de información reservada, da un paso más en su campaña para denunciar las «graves anomalías» e «irregularidades institucionales» en el procedimiento y en la sentencia, de la que solo se conoce el fallo dos semanas después de dictarse.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional del jueves deja su primer premio íntegro en una localidad de 6.800 habitantes y dos segundos premios en la Comunitat
  2. 2

    Educación creará bolsas abiertas de interinos para apuntarse en cualquier momento y sin pasar por una oposición
  3. 3

    El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  4. 4

    Así será la nueva calle Colón: cambio de aceras, adiós a las motos y más sillas y papeleras
  5. 5 Aemet cambia su previsión y activa un triple aviso amarillo este viernes en toda la Comunitat
  6. 6 Libertad con cargos para el anestesista de la clínica dental de Alzira
  7. 7 Hallan arsénico en la salsa de soja que el envenenador de Requena usaba con su sobrina
  8. 8

    El anestesista detenido por la muerte de una niña en Alzira: «No sé qué ha pasado»
  9. 9 Encapuchados siembran el temor en Náquera con una oleada de robos a chalés: «Yo no me quedo sola en casa»
  10. 10

    Llega a declarar al juzgado el anestesista de la clínica dental de Alzira

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Unión Progresista de Fiscales lleva a la ONU las «anomalías» de la condena a García Ortiz

La Unión Progresista de Fiscales lleva a la ONU las «anomalías» de la condena a García Ortiz