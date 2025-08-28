Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La cabeza de lista de Aliança Catalana, Silvia Orriols, en el Parlament de Catalunya EP

La ultra Orriols 'ficha' para la Diada al cómico que se mofó de la muerte de Lambán

Toni Albà protagonizará los actos del 11-S en Ripoll (Girona), ayuntamiento gobernado por la extrema derecha secesionista

Cristian Reino

Cristian Reino

Jueves, 28 de agosto 2025, 15:20

El polémico humorista Toni Albà protagonizará los actos de la Diada del 11-S, organizados por el Ayuntamiento de Ripoll (Girona), gobernado por Aliança Catalana. ... La formación de la extrema derecha independentista, que sitúa Ripoll como la «cuna» de Cataluña, trata de desmarcarse del resto del secesionismo, que concentrará la mayoría de los actos en Barcelona. Albà es un cómico catalán que se hizo popular por sus imitaciones del rey emérito Juan Carlos I en TV3.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Matan a tiros a un hombre en Alaquàs delante de su hijo menor en una venganza pasional
  2. 2 Valencia estrenará ruta aérea el próximo verano con el país más feliz del mundo
  3. 3 Fallece el joven hospitalizado por quemaduras graves en el incendio de una alquería en Carpesa
  4. 4 Dos terremotos sacuden Montserrat y se sienten en media provincia de Valencia
  5. 5 Un hombre muere en un accidente de tractor en Silla
  6. 6 Aemet amplía el aviso naranja por chubascos muy fuertes, probable granizo grande y tormentas en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  7. 7 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  8. 8 Fallece uno de los hermanos Ferrández en una explosión en su pirotecnia de Redován
  9. 9

    El dragón azul se hace más fuerte en las playas valencianas
  10. 10

    La fiesta ochentera más chic que ha congregado a diez mil personas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La ultra Orriols 'ficha' para la Diada al cómico que se mofó de la muerte de Lambán

La ultra Orriols &#039;ficha&#039; para la Diada al cómico que se mofó de la muerte de Lambán