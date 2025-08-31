Última parada en la formación militar

Leonor de Borbón apura sus vacaciones antes de ingresar este lunes en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia), iniciando ... así el que será su tercer y último año de instrucción en la Fuerzas Armadas. Será la última etapa de su formación militar como futura capitana general de los tres ejércitos, que comenzó en agosto de 2023 en la Academia Militar de Tierra de Zaragoza y que continuó un año después en la Escuela Naval Militar de Marín, donde finalizó con honores su exigente año en la Armada. Primero en el municipio pontevedrés, después en el crucero de instrucción a bordo del Juan Sebastián de Elcano, para finalizar en la fragata Blas de Lezo. Maniobras, guardias y lecciones físicas y teóricas que superó y que le valieron para recibir el pasado 16 de julio la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco de manos del Rey.

Fue el 14 de marzo de 2023 cuando el Gobierno aprobó un real decreto por el que se regula la formación y carrera militar de la primogénita de Felipe VI con el fin de que tenga nociones en tierra, mar y aire como futura mando superior de las Fuerzas Armadas. «El ingreso de Su Alteza Real la Princesa de Asturias en las academias militares refuerza el papel cada vez más relevante de la mujer en las Fuerzas Armadas, cuyas oficiales se forman en los mismos centros docentes militares», dice el texto.

Un programa de tres años, que la Casa Real y el Ministerio de Defensa diseñaron específicamente para ella y que es prácticamente idéntico al que realizó su padre como príncipe de Asturias. Un curso en cada una de las academias de los tres ejércitos y de los que será la cabeza de su promoción como teniente en el Ejército de Tierra y en el del Aire y como alférez de navío en la Armada e irá ascendiendo conforme lo haga la misma, si bien no ocupará plaza.

Un periplo que, según explicó Zarzuela, facilitará a la princesa de Asturias «los conocimientos y capacidades específicas para el ámbito militar» y al mismo tiempo fomentará «virtudes como la lealtad, la disciplina, el valor o el compañerismo, y principios como la responsabilidad, la ejemplaridad o la austeridad» que le servirán en su función al servicio de los españoles.

Ampliar Leonor, en su instrucción en Zaragoza, en septiembre de 2023 Casa Real

Acostumbrada a los estrictos horarios y rutinas de estos dos años, en San Javier el día a día de Leonor no será diferente. La jornada comienza cada día a las 6.30 horas. A las 7 desayunará con sus compañeros y media hora después darán comienzo las clases teóricas o las reuniones previas a los vuelos, según la fase del curso en la que se encuentre.

En esa franja previa a la comida, que se realiza a las tres de la tarde, también tendrá formación en los simuladores de vuelo de última generación como los destinados al entrenamiento en los Pilatus PC-21. Este modelo de avión suizo es considerado esencial para el aprendizaje de futuros pilotos de combate. Su padre ya lo probó en junio con motivo del homenaje a la Patrulla Águila, que cumplía 40 años y despedía al histórico C-101.

Las clases seguirán de cuatro a seis de la tarde, cuando finaliza la jornada lectiva y dispondrá de horas libres para estudiar, hacer deporte o tiempo de ocio hasta la hora de la retreta, las diez de la noche. Los fines de semana podrá pernoctar fuera de la Academia, siempre que permanezca en territorio nacional, como el resto de alumnos de su curso. Todo ello mientras compatibiliza su formación con su agenda institucional. En octubre, de hecho, tiene dos citas importantes: el Día de la Fiesta Nacional y la entrega en Oviedo de los premios que llevan su nombre.

Aunque no hay fecha concreta para su primer vuelo, según explicó el director de la Academia de San Javier, el coronel Asenjo, durante la visita hace unas semanas de la ministra de Defensa a las instalaciones, los alumnos suelen tardar de media entre 30 y 45 días en despegar por primera vez junto a su instructor, siempre tras completar una intensa fase teórica y de simuladores. La llamada 'suelta', el momento en que vuelan en solitario, depende de la destreza de cada estudiante, por lo que no existe un calendario fijo de cuando lo hará la primogénita de los Reyes.

Drones y defensa espacial

La instrucción de Leonor de Borbón no se limitará al pilotaje. El programa académico también incluye nociones sobre drones y defensa espacial, un área de reciente incorporación a la Academia, y en la que la heredera al trono recibirá formación sobre satélites y sistemas espaciales, y participará con sus compañeros en un proyecto de construcción de un satélite de pruebas y formación, así como en la programación de misiones relacionadas con ese nuevo dominio.

Una vez que finalice su formación castrense, Leonor comenzará su etapa universitaria. Se desconoce si seguirá como hasta ahora los pasos de su progenitor y estudiará un doble grado que incluirá Derecho, Relaciones Internacionales y Economía, lo que sí parece seguro es que lo hará en una universidad pública, a diferencia de su hermana, la infanta Sofía, que iniciará sus estudios este septiembre en un centro privado en Lisboa.