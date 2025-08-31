Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Cuatro acertantes se reparten 200.000 euros en la Primitiva de este sábado
La infanta Leonor llega a Marín (Pontevedra) en el buque escuela Juan Sebastián de Elcano el 13 de julio. EFE

Última parada en la formación militar

La primogénita de los Reyes ingresa este lunes como alférez alumna en la Academia del Aire de San Javier y compaginará las clases con su agenda institucional

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Domingo, 31 de agosto 2025, 00:04

Leonor de Borbón apura sus vacaciones antes de ingresar este lunes en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia), iniciando ... así el que será su tercer y último año de instrucción en la Fuerzas Armadas. Será la última etapa de su formación militar como futura capitana general de los tres ejércitos, que comenzó en agosto de 2023 en la Academia Militar de Tierra de Zaragoza y que continuó un año después en la Escuela Naval Militar de Marín, donde finalizó con honores su exigente año en la Armada. Primero en el municipio pontevedrés, después en el crucero de instrucción a bordo del Juan Sebastián de Elcano, para finalizar en la fragata Blas de Lezo. Maniobras, guardias y lecciones físicas y teóricas que superó y que le valieron para recibir el pasado 16 de julio la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco de manos del Rey.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  2. 2 El jefe de prensa del Ayuntamiento de Torrent, cesado por un incidente en casa de su expareja
  3. 3 El precio del butano para la primera semana de septiembre
  4. 4 Aemet activa un aviso amarillo por calor este domingo en Valencia y señala la única zona que rozará los 37 grados de España
  5. 5 La Lotería Nacional del sábado deja el primer premio en el municipio donde fue enterrado el hijo de un Papa y otras doce localidades
  6. 6

    El desplome de la natalidad dispara las plazas vacantes en los colegios de Valencia
  7. 7

    La mujer que dejó huella en el arte urbano valenciano pintando conejos rosas
  8. 8 El impresionante debut como titular de Baptiste Santamaria
  9. 9

    El encarecimiento del alquiler hace que ya haya más oferta de habitaciones que de pisos en Valencia
  10. 10

    Morant indigna al sector crítico de Compromís

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Última parada en la formación militar

Última parada en la formación militar