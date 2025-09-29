La UCO certifica que la asesora de Moncloa gestionó los patrocinios de la cátedra de Begoña Gómez
El informe de la Guardia Civil sobre los mails entregados por la Complutense afirma que Álvarez se encargó de los convenios de colaboración con Gigantes como Google e Indra
Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:53
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluye que Cristina Álvarez, la asistente que Moncloa puso a disposición de Begoña Gómez, fue la ... encargada de hacer todas las gestiones claves para garantizar los patrocinios de la cátedra extraordinaria que codirigía la esposa de Pedro Sánchez.
Los investigadores han llegado esta conclusión, que confirma la tesis que ha llevado al juez Juan Carlos Peinado a la imputación de ambas por un delito de malversación que sería juzgado en un jurado popular, después de analizar las 121 mails aportado a la causa por el vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Juan Carlos Doadrio. Estos correos son los que Doario se intercambió con Gómez y Álvarez por cuestiones relacionada con la gestión del día a día de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) de la mujer del presidente y en los que la asistente de Moncloa aparecía bien como destinataria o, cuanto menos, siempre en copia.
