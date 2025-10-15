Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Jordi Turull, secretario general de Junts, en una rueda de prensa EP

Turull compara a los jueces del Supremo con los «pelotones de fusilamiento» del franquismo

Junts se abre a una moción instrumental sin Feijóo de candidato y afirma que si rompe con Sánchez, el presidente del Gobierno tendrá que convocar elecciones

Cristian Reino

Cristian Reino

Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:09

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha comparado este miércoles a los jueces del Supremo, que se oponen a aplicar la amnistía a Carles ... Puigdemont, con los «pelotones de fusilamiento» del franquismo. Con motivo del 85º aniversario del asesinato del expresidente de la Generalitat, Lluís Companys, por las tropas franquistas, Turull ha hablado de «pelotones de togas», que tratan de impedir como sea, incluso por la vía «criminal», que Cataluña sea independiente. «Hoy no hay pelotones de fusilamiento, ahora hay pelotones de togas», ha afirmado. A su juicio, hay un hilo conductor entre los que ejecutaron a Companys y los jueces que hoy en día envían a los dirigentes nacionalistas a prisión o les impiden regresar de Waterloo. Cataluña siempre se encuentra con un Estado que quiere «aplastarla», ha proclamado.

