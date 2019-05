El tribunal decide que el juicio a Blasco arranque hoy pese a las peticiones de un nuevo aplazamiento de la fiscalía y las defensas El exconseller del PP Rafael Blasco, a su llegada a la Ciudad de la Justicia de Valencia. / EFE Las acusaciones y las defensas llevan cerca de dos semanas hablando acerca de una posible conformidad después de que se aplazara el arranque de la vista a mediados del mes de abril A. RALLO Valencia Lunes, 6 mayo 2019, 10:40

La Audiencia ha decidido no suspender el juicio por la ausencia de uno de los acusados, Adolfo Soler, que se encuentra en Bolivia. Esta persona se encuentra en paradero desconocido y no se descarta que se solicite su extradición, aunque es un proceso que puede durar unos dos años, según ha explicado el presidente del tribunal.

La Fiscalía, por otra parte, ha anunciado que existen ya acuerdos parciales con algunos acusados y la voluntad de llegar a acuerdos con otros procesados. A la espera de que se ultimen los últimos pactos, el ministerio público ha anunciado que no se opondrá al aplazamiento de las cuestiones previas hasta el próximo día 13. Tanto la Generalitat como las ONG's, por primera vez desde que comenzaron las negociaciones con los acusados, se han mostrado partidarias de firmar también ese acuerdo al menos en alguno de los supuestos. Las defensas, tal y como era previsible, han solicitado esa suspensión.

Las acusaciones y las defensas llevan cerca de dos semanas hablando acerca de una posible conformidad después de que se aplazara el arranque de la vista a mediados del mes de abril. Pero con anterioridad, las partes llevan algo más de un año tratando de llegar a una conformidad que evitaría la celebración del juicio para la mayoría de los procesados. Sin embargo, la Sala ha resuelto que no existe motivo para la suspensión y que los interrogatorios no comienzan hasta el día 20. El tribunal ha querido aclarar que el trámite de las cuestiones previas no es exactamente el juicio y ha recordado que ya ha cambiado el calendario en varias ocasiones. De igual modo, ha recordado que ha habido tiempo suficiente para llegar a un pacto.