Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Una avería en pleno vuelo del Falcon obliga a Sánchez a cancelar su viaja Paris para reunirse con Zelenski
El Rey y el fiscal general del Estado este miércoles en la Zarzuela durante la entrega de la memoria anual del departamento. EFE

Tres asociaciones de jueces y fiscales piden al fiscal general que no vaya a la apertura judicial

La conservadora APM, mayoritaria en la magistratura, la AF y APIF, que pide seis años de cárcel a García Ortiz por revelación de secretos, le reclaman que «se abstenga de asistir» para no despreciar al Rey y a las carreras profesionales

Mateo Balín

Mateo Balín

Jueves, 4 de septiembre 2025, 09:39

Una asociación de jueces y dos de fiscales han pedido este jueves al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que no acuda a ... la apertura del Año Judicial, que se celebrará mañana en el Tribunal Supremo y que estará presidida por el Rey. Un solemne acto en el que el máximo responsable del Ministerio Público tendrá un papel destacado por la lectura de su discurso, que versará sobre la memoria de la actividad de su departamento en 2024, cuyo documento entregó ayer en persona a Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Inspección de Trabajo transforma cientos de contratos de Educación en fijos antes de que comience el curso
  2. 2 Tres vecinos persiguen y retienen a un ladrón que robó el bolso a una mujer en Valencia
  3. 3

    El turístico funicular de La Gloria en Lisboa descarrila y deja 15 muertos y una veintena de heridos, dos españoles
  4. 4 Los destinos a los que deja de volar Ryanair este invierno y los 5 aeropuertos en los que elimina hasta el 46% de billetes de avión
  5. 5 Detenido por atropellar a un hombre tras una discusión de tráfico en Valencia
  6. 6 Se buscan 4 personas mayores de 60 años para compartir pisos en un «pueblo mágico» de Valencia
  7. 7 La Policía reduce con una pistola eléctrica a un hombre que acosó a una mujer en un garaje de Valencia
  8. 8 Un tren arrolla a una persona en la estación de Carcaixent
  9. 9 Dos españoles, entre las víctimas del descarrilamiento del funicular en Lisboa
  10. 10

    La Comunitat perderá tres conexiones directas este invierno por los recortes de Ryanair

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Tres asociaciones de jueces y fiscales piden al fiscal general que no vaya a la apertura judicial

Tres asociaciones de jueces y fiscales piden al fiscal general que no vaya a la apertura judicial