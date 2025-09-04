Tres asociaciones de jueces y fiscales piden al fiscal general que no vaya a la apertura judicial

Una asociación de jueces y dos de fiscales han pedido este jueves al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que no acuda a ... la apertura del Año Judicial, que se celebrará mañana en el Tribunal Supremo y que estará presidida por el Rey. Un solemne acto en el que el máximo responsable del Ministerio Público tendrá un papel destacado por la lectura de su discurso, que versará sobre la memoria de la actividad de su departamento en 2024, cuyo documento entregó ayer en persona a Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela.

El colectivo Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritario en la judicatura y de sensibilidad conservadora, la Asociación de Fiscales (AF), del mismo perfil, y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que pide seis años de cárcel al máximo responsable del Ministerio Público por un delito de revelación de secretos y otro de prevaricación en la causa que se sigue contra él en el alto tribunal, reclaman a García Ortiz que «se abstenga de asistir» por respeto al monarca y a los componentes de las carreras profesionales que estarán presentes dada su situación procesal.

El comunicado de estas tres asociaciones, que se han mostrado especialmente virulentas contra el desempeño de García Ortiz antes incluso de que la Sala Segunda (Penal) del Supremo le abriera una causa por la presunta filtración de un correo de la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, se conoció apenas una hora después de que Alberto Núñez Feijóo justificara de nuevo su ausencia del acto.

El líder del PP, en un mensaje en redes sociales, alegó este jueves que «someter al Rey a que presencie este choque institucional sin precedente es un error que no avalaré con mi presencia», antes de criticar que esté presente también García Ortiz, «un fiscal procesado que se empeña en intervenir ante el Supremo que le investiga».

«Un hecho insólito»

En el caso de la APM, la AF y APIF, muestran su rechazo a la asistencia del fiscal general por sentarse junto a Felipe VI y la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló. Explican que es una persona contra la que se ha acordado la incoación de un procedimiento abreviado en virtud de una resolución firme y cuando, con toda probabilidad, se abrirá juicio oral. «Un hecho insólito que constituye un acto de desprecio al Rey, mina a la credibilidad de la Justicia y afecta a todos los jueces, magistrados y fiscales que cada día desempeñamos nuestra función desde la absoluta independencia y con escrupuloso respeto a la legalidad», reprochan.

El comunicado solo dedica una línea a respetar la presunción de inocencia de García Ortiz, quien será «debidamente amparado ante los tribunales», asegura, pero concluye que el respeto a las instituciones y a lo que representan «están por encima de los intereses particulares de quienes somos servidores públicos».