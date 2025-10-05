Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Belarra y Montero se abrazan tras perder la votación de la reforma. Efe

Tres años del 'solo sí, es sí, la ley que rebajó las penas a los agresores sexuales

La norma permanece en vigor con normalidad tras la reforma de urgencia el PSOE aprobó con apoyo del PP

Ander Azpiroz

Madrid

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:14

Comenta

Fue el primer gran quebradero de cabeza del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de Igualdad. La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, ... bautizada como la ley del 'solo sí, es sí' cumple tres años desde su entrada en vigor con el recuerdo aún de las rebajas de penas y en algunos casos excarcelaciones de condenados por un delito de agresión sexual.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia la llegada inminente de las lluvias a la Comunitat y señala dónde caerán
  2. 2 Absuelto de violar a una joven que se insinuó semidesnuda a tres amigos
  3. 3 Siete heridos al chocar dos coches y volcar uno de los vehículos en una rotonda de Malilla, un punto negro de tráfico
  4. 4 Un grupo de familiares y amigos de un violento ladrón intentan evitar su detención en Paterna
  5. 5

    Ángela, un calvario que empezó en Tailandia y dura ya un año
  6. 6

    No renta ser indumentarista oficial de la corte de honor en Valencia
  7. 7

    La angustia de un músico nómada en Valencia: «Me robaron mi modo de vida»
  8. 8

    Hamás e Israel negocian este domingo en Egipto el plan de paz y la salida de los rehenes
  9. 9 La afición del Valencia estalla: «¡Jugadores, mercenarios!»
  10. 10 El viaje más barato del Imserso se empieza a vender el 6 de octubre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Tres años del 'solo sí, es sí, la ley que rebajó las penas a los agresores sexuales

Tres años del &#039;solo sí, es sí, la ley que rebajó las penas a los agresores sexuales