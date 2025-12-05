Tres ex altos cargos de Ayuso imputados en el 'caso residencias', citados a declarar la próxima semana

Dos juzgados citan a declarar la próxima semana como imputados a tres exaltos cargos de la Comunidad de Madrid en el marco de la investigación ... que se está llevando a cabo por la gestión sanitaria de las residencia de mayores durante la pandemia. La Sala trata de aclarar si, en aquel momento, cometieron un delitod e denegación discriminatorio de la asistencia sanitaria a personas enfermas que se encontraban en estas infraestructuras durante la primera ola de la covid-19.

Los altos cargos imputados son Carlos Mur, entonces director general de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno madrileño; Francisco Javier Martínez Peromingo, exresponsable de Coordinación Sociosanitaria, y Pablo Busca Ostalaza, máximo responsable en el momento de la pandemia del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112), que se encargaba de gestionar las ambulancias públicas. La causa llevaba meses congelada porque muchos jueces de instrucción están a la espera de si se abre una macrocausa en un juzgado, una decisión que corresponde a la Audiencia Provincial.

Los tres exalto cargos están citados a declarar el próximo martes, 9 de diciembre, en el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid, a partir de las 10:00 horas debido a la querella interpuesta por la familiar de una persona que vivía en la residencia Amavir Valdebernardo. Un día más tarde, deberán prestar declaración ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba, también a partir de las 10:00 horas por una causa abierta por otro familiar de una persona que vivía en la residencia Sanitas Torrelodones..