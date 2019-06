Transparencia reclama 20.000 euros a CEPS por un proyecto de la etapa dirigida por Dalmau El vicepresidente segundo del Consell y titular de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau. / CONSUELO CHAMBÓ La ayuda se concedió en 2010 para un proyecto en América Latina, y el Consell no ve acreditado el pago de todos los justificantes de gasto J. C. FERRIOL Valencia Miércoles, 26 junio 2019, 08:48

La conselleria de Transparencia, a través de la dirección general de Cooperación y Solidaridad, reclama a la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) el reintegro de un total de 20.589,24 euros. La cantidad corresponde a una subvención concedida en 2010 por el Gobierno valenciano a esta entidad –y de la que no se ha acreditado los justificantes de gasto– por la que se solicitan 15.625,95 euros y que se suman a otros 4.963,28 euros en concepto de intereses de demora. La citada dirección general no ha podido notificar a la mencionada fundación, ahora disuelta, al no encontrarse una dirección de la entidad. Paradójicamente, la presidencia de esta fundación en el año en el que logró esa subvención, para un proyecto de 'Género y Democracia en América Latina' la ocupaba Rubén Martínez Dalmau, uno de los vicepresidentes del nuevo Consell del Botánico.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ya ha publicado la resolución dictada por la directora general de Cooperación y Solidaridad, Antonia Moreno, en el que se da publicidad a la referida resolución, dada la imposibilidad de localizar a algún responsable de la Fundación. CEPS, que tuvo sede en el número 8 de la calle Carniceros, se vio envuelta en polémica tras trascender que el Gobierno de Venezuela habría entregado más de 7 millones de euros a la citada fundación con el objetivo de extender el movimiento chavista por España, según publicó ABC. El desembolso se habría realizado entre los años 2008 y 2011, según la misma información. Por CEPS pasaron algunos de los que han sido principales cargos de Podemos, como Pablos Iglesias, Íñigo Errejón, Antonio Montiel, Fabiola Meco o el propio Martínez Dalmau. Según la información a la que ha tenido acceso este diario, el ahora vicepresidente segundo del Consell y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática ocupó en 2010 la presidencia de esa Fundación.

Ausente

Cooperación decidió en octubre de 2018 dar por finalizado el plazo para la presentación de los justificantes de pago por la recepción de esa subvención de 15.625,95 euros para ese proyecto en América Latina e iniciar el procedimiento de reintegro de parte de la subvención concedida por los fondos percibidos y no justificados. La resolución se intentó notificar en el domicilio a efectos de domiciliación los días 10 y 16 de octubre, con resultado ausente. El 11 de diciembre se publicó anuncio en el BOE, dando un plazo de 10 días hábiles para la personación de la entidad solicitante, que no lo hizo.

El pasado mes de marzo, Cooperación emitió otra resolución por la que se acordaba el reintegro de la subvención concedida y volvió a dirigirse al domicilio de la entidad para notificarlo. Al no lograrlo, volvió a publicar anuncio en el BOE que, esta vez sí, obtuvo resultado por parte de la citada entidad. El 17 de abril, la citada entidad se personaba para recoger la notificación, en la que ya se incorporaba a la cantidad reclamada por la falta de justificación de los gastos así como los intereses de demora acumulados.

El 16 de mayo de 2019 CEPS presentó sus alegaciones y el proceso administrativo continúa en marcha. Las fuentes del Consell consultadas por este diario señalan que sigue sin haberse satisfecho las cantidades reclamadas.