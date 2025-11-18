Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente España financiará con 100 millones de euros la compra de armamento estadounidense para Ucrania
Ábalos, en el centro, y Cerdán y Koldo en una foto del viaje oficial a Marruecos en 2019 R.C

La trama saltó fronteras: Cerdán facilitó contactos a Koldo de ministros de Marruecos para favorecer a Acciona

El exdirigente socialista, que también hizo gestiones en Gabón, se 'empotró' en un viaje oficial de Ábalos al país vecino que incluía encuentros con los dirigentes del Gobierno de Rabat

Melchor Sáiz-Pardo
Sara I. Belled

Melchor Sáiz-Pardo y Sara I. Belled

Martes, 18 de noviembre 2025, 18:38

Comenta

La trama corrupta que encabezaba Santos Cerdán extendió sus tentáculos fuera de España -en concreto en Marruecos y Gabón- y lo hizo gracias a la ... ayuda del entonces recién nombrado ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y de su exasesor, Koldo García. Y es que, según revela el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) hecho público este martes, Cerdán maniobró para favorecer a Acciona, que estaba interesada en participar para construir el nuevo puerto industrial de Kenitra (Marruecos) hasta el punto de autoincluirse en una comitiva oficial del Gobierno al país vecino, a pesar de no tener cargo alguno en el Ejecutivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El AVE entre Valencia y Madrid tendrá una nueva parada
  2. 2 Un incendio junto a Blasco Ibáñez provoca alarma en Valencia
  3. 3

    Adiós a la histórica droguería de Valencia que fabricó el primer detergente en España
  4. 4 Aemet anuncia chubascos este martes en la Comunitat y una masa de aire ártico que hará caer en picado las temperaturas
  5. 5 Un hombre asesta varios machetazos a otro en el centro de Valencia y huye en una moto
  6. 6 La moción de censura contra la alcaldesa Folgado en Torrent, más cerca
  7. 7

    Feijóo anuncia que Mazón también dimitirá como presidente del PP valenciano
  8. 8

    Las obras de Pérez Galdós llegan a su cruce con Ángel Guimerà y complican más el tráfico en hora punta en Valencia
  9. 9 La tormenta de este lunes dibuja un espectacular arcoiris en el cielo de Valencia
  10. 10 Caída a nivel mundial de X, Amazon y ChatGPT, entre otros, por 3 horas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La trama saltó fronteras: Cerdán facilitó contactos a Koldo de ministros de Marruecos para favorecer a Acciona

La trama saltó fronteras: Cerdán facilitó contactos a Koldo de ministros de Marruecos para favorecer a Acciona