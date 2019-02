Torra pide al presidente del Gobierno que «recapacite» Quim Torra. / Óscar del Pozo (AFP) Pablo Iglesias se suma a la exigencia e insta a Sánchez a «gestionar la plurinacionalidad desde el diálogo sin exclusiones» R. C. Domingo, 10 febrero 2019, 21:18

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, reclamó este domingo a Pedro Sánchez, por segundo día consecutivo, que «recapacite» y vuelva a abrir un diálogo sobre el futuro de Cataluña. En un mensaje en su cuenta de Twitter, el jefe del Ejecutivo autonómico tildó de «fracaso estrepitoso» la manifestación convocada en Madrid por PP, Cs y Vox y alegó que debería servir para que el Gobierno rectifique su decisión de no sentarse a hablar si las fuerzas catalanas insisten en el derecho de autodeterminación.

A Torra se unió hoy también a través las redes sociales el líder de Podemos, Pablo Iglesias, aún de baja paternal para el cuidado de sus mellizos. Iglesias coincidió en que la movilización de las fuerzas de la derecha se situó «por debajo de los deseos de los organizadores y de las expectativas generadas», pero advirtió de que eso no significa que no exista una «contrarrevolución reaccionaria» en la sociedad. Y llamó a Sánchez a combatirla y no ha dejarse arrastrar por los «barones conservadores» del PSOE ni la «vieja guardia».

«La alternativa de país al bloque reaccionario sólo se puede construir desde políticas que recuperen el Estado del bienestar y que asuman gestionar la plurinacionalidad desde el diálogo sin exclusiones y no desde el poder judicial», escribió.

Podemos, en horas bajas, ha tratado hasta el final de convencer a los secesionistas que apoyen los Presupuestos o, al menos, permitan su tramitación este miércoles. Pero también es consciente de que si no hay cuentas públicas a Sánchez no quedará más remedio que convocar elecciones. En diciembre, Iglesias ya empezó a preparar a los suyos para ese escenario y abrió primarias. Ahora reivindica como propios todos los «logros» sociales del Gobierno.