Urgente Vilaplana sobre Mazón: «Me estalla la cabeza. ¿Cómo pudo hablarme con normalidad? Creo que no sabía nada, si no no es posible»
Koldo García, Víctor de Aldama y José Luis Ábalos R.C

El Supremo sienta en el banquillo a Ábalos, Koldo y Aldama por la trama de las mascarillas

El magistrado Puente, en esta primera pieza, les acusa de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 3 de noviembre 2025, 09:33

Punto y seguido. El magistrado Leopoldo Puente, instructor en el Supremo del 'caso Ábalos-Koldo-Cerdán', ha decidido cerrar la primera pieza de esta ya ... macrocausa y dictó este lunes auto de procedimiento abreviado contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama. Con este trámite, equivalente al procesamiento, el juez propone sentar en el banquillo a los tres supuestos cabecillas de la trama corrupta por, entre otros motivos, haberse constituido en una suerte de 'banda organizada' para el cobro de mordidas, principalmente con la adjudicación amañada a la empresa Soluciones de Gestión de De Aldama de contratos millonarios de compra de mascarillas durante la pandemia por parte de diferentes administraciones controladas por el PSOE.

