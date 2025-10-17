Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La sala de vistas del Tribunal Supremo vacía Efe

El Supremo pretende impedir que haya señal en directo del juicio contra el fiscal general

El presidente de la Sala cree, que a diferencia del procés, la vista contra García Ortiz no tiene tanta trascendencia como para retransmitirse por la televisión o en streaming

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Viernes, 17 de octubre 2025, 15:44

El Tribunal Supremo pretende impedir que haya señal en directo del juicio contra el fiscal general del Estado por la supuesta revelación de secretos en ... la causa por fraude a Hacienda contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. El presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta, tras debatirlo con los otros seis magistrados que juzgarán a Álvaro García Ortiz, ha decidido que la vista contra el máximo responsable del Ministerio Público no tiene la misma trascendencia penal ni mediática que tuvo, por ejemplo, el juicio del procés contra los líderes independentistas, que en invierno y primavera de 2019 sí que se retransmitió en directo, incluso a través de la web del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

