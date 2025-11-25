Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Condenada a seis años de prisión por intentar matar a su bebé tras prender fuego a la cuna en Massamagrell
Ione Belarra e Isabel Díaz Ayuso. R. C.

El Supremo archiva la querella de Ayuso contra Belarra por denunciar su «gestión homicida» en la pandemia

Llarena zanja que las declaraciones de la líder de Podemos están amparadas por la libertad de expresión

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 25 de noviembre 2025, 12:59

Comenta

Revés judicial en el Supremo a Isabel Díaz Ayuso. La Sala Penal del alto tribunal ha inadmitido a trámite una querella por delito de calumnias ... con publicidad presentada por la presidenta de la Comunidad de Madrid contra la líder de Podemos, Ione Belarra, después de que ésta última acusara a la jefa del Gobierno autonómico de haber protagonizado una «gestión homicida» durante la pandemia. El alto tribunal zanja que las declaraciones de la líder de Podemos están amparadas por la libertad de expresión

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  2. 2 Aemet anuncia lluvias este martes en la Comunitat y activa un aviso naranja por viento y fenómenos costeros
  3. 3

    La fiesta de un millonario sueco en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  4. 4 El Colegio de Odontólogos remarca que una especialista odontopediátrica realizó los tratamientos a las niñas de Alzira
  5. 5 El local que triunfa en Valencia por vender tartas de queso a menos de un euro: «Demasiado bueno para lo que vale»
  6. 6

    La jueza pide al dueño de El Ventorro una foto del reservado de Mazón y Vilaplana y las medidas de la sala
  7. 7

    El Cecopi se fue a dormir la noche de la dana mientras la jueza de guardia levantaba cadáveres
  8. 8 «Le golpeé con la maza porque quería arrancarme el hígado para comérselo»
  9. 9 Detienen a un camionero drogado por el atropello mortal de un anciano en Algemesí
  10. 10

    Los pilares de la discordia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Supremo archiva la querella de Ayuso contra Belarra por denunciar su «gestión homicida» en la pandemia

El Supremo archiva la querella de Ayuso contra Belarra por denunciar su «gestión homicida» en la pandemia