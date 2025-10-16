Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández. EFE

Sumar se mofa de la ministra de Vivienda: «No confíamos en trucos de magia»

La coordinadora general del partido, Lara Hernández, carga contra la propuesta de Isabel Rodríguez del teléfono gratuito para consultas en esta materia: «Parece una broma»

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Jueves, 16 de octubre 2025, 13:22

Comenta

Sumar ha pasado de criticar la «inactividad» de su socio de Gobierno en materia de viviena a mofarse directamente de sus propuestas. Lara Hernández, la ... coordinadora general de Movimiento Sumar, la marca del partido que fundó Yolanda Díaz, ha catalogado este jueves de «broma» la propuesta lanzada el día anterior por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante su comparecencia en el Congreso en la que anunció la puesta en marcha un teléfono gratuito para antender dudas y consultas en la materia.

