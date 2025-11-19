Sumar exige una reacción «urgente» ante la corrupción mientras arrastra el riesgo de desgaste

«¡Basta ya! La actuación tiene que ser contra todos los golfos que haya en política, vengan de donde vengan». La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ... ha estallado este miércoles en los pasillos del Congreso por las últimas revelaciones del informe de la UCO sobre las actividades económicas del que fuera número dos del PSOE, Santos Cerdán; y también por la detención del presidente de la Diputación de Almería, , Javier Aureliano García (PP), y el vicepresidente de la institución, Fernando Giménez (PP), por presuntas irregularidades en contratos. Aunque ha puesto ambas al mismo nivel, lo cierto es que a su formación le está pasando factura especialmente los casos que salpican al Gobierno del que forman parte.

Por ello, Díaz ha pedido explícitamente a Pedro Sánchez a «tomar medidas urgentes» contra la corrupción. «Venga de donde venga, venga del Ministerio de Transporte o venga de la Diputación de Almería, venga de un partido o venga de otro», ha zanjado.

Sumar ya propuso en junio un plan de regeneración democrática que incluía, entre otras medidas, creación de una oficina pra la prevención contra la corrupción, una de las recomendaciones del GRECO. Esta iniciativa la pactaron con el PSOE, pero nunca llegó a ver la luz porque fue rechazada en septiembre en el Congreso ccon los votos de PP, Vox y Junts. Ahora Díaz acusa al partido de Alberto Núñez Feijóo de «tumbar» iniciativas de dicho plan, como su voto en contra de la proposición de ley para crear este organismo.

La también ministra de Trabajo ha reiterado el compromiso de Sumar de aplicar «tolerancia cero» contra la corrupción y que el Gobierno reaccionó ante el 'caso Koldo' con un debate serio y un plan contundente ante presuntas irregularidades, aparte de volcarse con dar un «giro social» a la legislatura.

También ha lamentado que «siempre hay unos corruptores de los que nunca se habla» en estas tramas y ha sentenciado que la corrupción en España tiene un impacto económico de más de 68.000 millones por los casos que salpicaron al PP durante su etapa en el Gobierno.

Supender contratos

Podemos, con un tono más duro con el Gobierno, califica el último informe de la UCO sobre Santos Cerdan de «muy grave». La formación morada considera que las novedades de la instrucción judicial sugieren que Servinabar sería una empresa pantalla cuya función era recibir los pagos irregulares de Acciona y canalizarlos hacia los beneficiarios de la trama, entre los que figura el ex secretario de Organización socialista.

«Como primeras medidas, y con independencia de las que puedan derivar del avance de la instrucción judicial, Podemos exige al PSOE que suspenda los contratos con las empresas corruptoras, que colabore con la justicia y que explique cómo es posible que la trama de Cerdán, Ábalos y Koldo operara sin que, supuestamente, nadie más lo advirtiera», explican fuentes del partido.