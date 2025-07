Sumar no ve ético que Puig participara en el comité federal del PSOE siendo embajador ante la OCDE

El pasado 25 de junio, hace apenas dos semanas, el núcleo duro del expresidente Ximo Puig celebraban su décimo aniversario de la llegada al Palau. ... Todos esos colaboradores, asesores o consellers ocupan hoy en día puestos de responsabilidad en el Gobierno central. El desembarco se produjo de forma paralela a la llegada de Ximo Puig a París, donde ejerce de embajador de España ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El expresidente mantiene su condición de militante y como tal acudió el pasado fin de semana al comité ejecutido del PSOE. En declaraciones a los medios de comunicación, defendió la libertad de expresión de los participantes, pero pidió «coherencia» en referencia a las declaraciones del líder manchego García Page.

Alberto Ibáñez, el diputado de Sumar que pertenece a Iniciativa, el partido de Mónica Oltra en la coalición de Compromís, ve una actitud censurable. El dirigente ha presentado una pregunta parlamentaria en la que pone en duda el comportamiento ético del líder socialista al acudir a la reunión del PSOE.

El dirigente valenciano considera que en el contexto actual la ética resulta fundamental. Así, como elementos relevantes de la atmósfera actual cita «el auge del fascismo en Europa, un intento de golpe blando al gobierno por las togas negras, herederas sociológicas del franquismo, y por el escándalo de diversos casos de corrupción vinculados a los dos últimos secretarios de organización del PSOE y la obra pública».

No obstante, no se aprecia en la argumentación del diputado el motivo por el que Puig no debería acudir a la reunión de la dirigencia socialista. Iniciativa apostó recientemente por mantenerse en la coalición de Sumar frente a la postura de sus socios de Mes Compromis, más beligerantes, que han decidido pasar al grupo mixto. En cualquier caso, se trata de una diputada, Àgueda Micó.