La sombra de la sucesión de Mazón planea sobre el congreso del PP andaluz

Un conjunto de mensajes directos e ideas inferidas han mechado el congreso del PP andaluz, celebrado este fin de semana para mayor gloria de Moreno ... Bonilla. El presidente de la Junta de Andalucía busca repetir mayoría absoluta. Como gran rival, el PSOE y María Jesús Montero. Como inquietud, un creciente Vox que podría aguar la fiesta de Moreno, ante lo cual su partido recuerda la importancia de la «estabilidad» de una mayoría como dios manda. Sin necesidad de muletas que puedan dejarles tambaleando, y en ese sentido, para evitar males mayores, ha planeado sobre la militancia popular en el congreso la sombra de la salida de Mazón, el desgaste del Consell y el modo en que Vox ayuda tanto como incordia a los populares. Una inquietante sombra.

Vox no tiene prisa y el PP la tiene toda. Esa es la sensación que da la negociación entre populares y voxistas para reactivar la Generalitat tras el anuncio de la dimisión de Carlos Mazón, el jefe del Consell para el que hay que encontrar un sustituto.

Las negociaciones tras la salida, el lunes pasado, no se iniciaron realmente hasta ayer, según el partido de Abascal. El presidente de Andalucía, Moreno Bonilla, ha salido a la palestra a pedir menos «politiqueo» y más decisiones firmes.

Los voxistas preguntan quién es el candidato, a la vez que aseguran que a ellos les da igual «absolutamente» el diputado popular que vaya a presentarse (probablemente Juanfran Pérez Llorca, el número dos del PPCV), que su intención es influir en las «políticas» que se van a hacer desde el Consell. El PP afirma que el diálogo entre las dos formaciones «no va de nombres», ¿y entonces, de qué va? El presidente andaluz no parece tener muchas ganas de esperar a que alguien lo aclare. Esa brevedad reclamada por Moreno Bonilla va muy en sintonía con los deseos de Génova y del propio PPCV de que el pacto no se convierta en un sainete, un mercadeo persa.

Moreno, en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada al Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla donde este fin de semana se celebra el 17 Congreso del PP andaluz en el que será reelegido como presidente del partido, ha sido cuestionado por la situación en la Comunitat.

El barón popular andaluz ha indicado que es una negociación que desconoce completamente y que no le corresponde porque no es su ámbito territorial. No obstante, ha expresado que desea que «lo antes posible el gobierno de la Generalitat valenciana se ponga a trabajar en la recuperación de la Comunidad».

«Los valencianos lo que quieren es que el gobierno se ponga a trabajar, que se dejen de politiqueo y que nos pongamos en marcha y eso es lo que deseo», ha añadido Moreno Bonilla como prioridad marcada una vez que Carlos Mazón ha dimitido como presidente.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha considerado este sábado que «el PP tiene la obligación de dar estabilidad y es lo que vamos a hacer» en las negociaciones.

«Los valencianos votaron estabilidad», recordó el barón popular murciano, quien considera que esa consistencia se garantiza «a través del PP». La cada vez más constante y creciente presencia de Vox amenaza esa «estabilidad» que propugnan los populares, que dicen sin decir.

Para terminar de fijar el mensaje en el imaginario del PP y en los conductos de recepción del votante de la derecha, el secretario general del PP, Miguel Tellado, abogó por alejarse de los «politiqueos» (igual que había dicho antes el presidente andaluz) y puso como ejemplo a Moreno Bonilla y al partido en Andalucía, un garante de «estabilidad» (la idea fuerza expresada por el murciano Löpez Miras).

Todo vale para ahuyentar la inquietante sombra de lo que ocurre en Valencia, como en esa canción escrita hace ya 100 años, 'Canto a la sombra': «Sombra, misteriosa sombra/ ¿Por qué me persigues por doquiera que voy?/ (...) Sombra, no vengas conmigo/Déjame solo que vivo mejor». No la cantaron los populares andaluces, pero poco les faltó.