Moreno Bonilla, en el congreso del PP andaluz. EP

La sombra de la sucesión de Mazón planea sobre el congreso del PP andaluz

Los barones populares y Tellado reclaman menos «politiqueo» en la negociación valenciana y recalcan la «estabilidad» de Moreno Bonilla frente a la corrupción socialista y a la amenaza de la pujanza de Vox

Burguera

Sábado, 8 de noviembre 2025, 23:52

Comenta

Un conjunto de mensajes directos e ideas inferidas han mechado el congreso del PP andaluz, celebrado este fin de semana para mayor gloria de Moreno ... Bonilla. El presidente de la Junta de Andalucía busca repetir mayoría absoluta. Como gran rival, el PSOE y María Jesús Montero. Como inquietud, un creciente Vox que podría aguar la fiesta de Moreno, ante lo cual su partido recuerda la importancia de la «estabilidad» de una mayoría como dios manda. Sin necesidad de muletas que puedan dejarles tambaleando, y en ese sentido, para evitar males mayores, ha planeado sobre la militancia popular en el congreso la sombra de la salida de Mazón, el desgaste del Consell y el modo en que Vox ayuda tanto como incordia a los populares. Una inquietante sombra.

