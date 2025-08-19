Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Francis Puig, a su llegada a la Ciudad de la Justicia. Rober Solsona

El socio de Francis Puig recurre su procesamiento: «El juez no ha instruido. Ha hecho un copia-pega del escrito del fiscal»

La defensa de Adell Bover denuncia que el ministerio fiscal ha cambiado el delito al final de la investigación

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Martes, 19 de agosto 2025, 00:32

El horizonte de caso Francis Puig no anticipa un desenlace inmediato. Juan Adell Bover, el socio del hermano del expresidente de la Generalitat Ximo Puig, ... presentó recientemente el recurso contra el auto de incoación de procedimiento abreviado, equivalente al procesamiento de otro tipo de procedimientos. La letrada del empresario sostiene que los hechos no son constitutivos de delito y, por tanto, el juez debió dar carpetazo al asunto. La Fiscalía Anticorrupción reclama cuatro años de prisión. El PP multiplica la petición hasta los diez años de cárcel. Los dos empresarios tratan de evitar la apertura de juicio.

