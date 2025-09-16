El sobrino de Blasco no pacta y trata de anular la causa por ser una investigación prospectiva

No hubo conformidad con la Fiscalía por las discrepancias en el pago de la responsabilidad civil y el juicio por el desfalco en el Hospital ... General ha comenzado este martes. Se trata del epílogo de la saga de los Blasco, ya que el protagonista de la trama es Sergio Blasco, sobrino del siete veces conseller Rafael Blasco.

Fue su letrado quien comenzó con las cuestiones previas. La primera, la habitual en los sumarios de corrupción. La nulidad de la investigación porque su origen tiene una naturaleza prospectiva, es decir, se abrieron unas diligencias en búsqueda de algo ilegal, sin saber ni intuir qué se pretendía. «A ver qué pescaban», describió.

La denuncia partió de diputadas de EU que, en opinión del letrado, no contiene ningún dato delictivo más allá de citar el carácter político de la familia o al empresario Augusto César Tauroni. La querella incluía otros aspectos como la construcción de dos hospitales de Perú o el programa Abucasis, de control de los historiales médicos. Estas dos piezas fueron archivadas tras respectivos informes policiales. Sólo esta investigación es la que ha llegado a la vista oral. «Ha sido una inquisición general», resumió.

La segunda cuestión previa es el «exceso» de la acusación. El letrado sostiene que los últimos autos del juzgado excluyen determinados hechos pero que, posteriormente, la Fiscalía ha incluido en su calificación. Respecto a esta cuestión, se pidió que se resolviera en esta misma sesión, antes del inicio del juicio.

La última de las peticiones es que se queden fuera determinadas informaciones que proceden de la instrucción del caso IVAM. Allí se obtuvieron datos de empresas que podían haber pagado viajes profesionales y personales de Blasco. La documentación se halló en el registro de un despacho para el que, según la defensa de Blasco, no existió orden judicial, circunstancia esta que excluye la doctrina del «hallazgo casual».

El representante legal ha pedido que su cliente no esté todas las sesiones del juicio porque está trabajando actualmente como director de un hospital en la República Dominicana. La obligatoriedad de asistir a todas las sesiones complicaría sus compromisos laborales, señaló.

La defensa del principal empresario que se sienta en el banquillo, Miguel Sanfélix, se ha sumado a los argumentos de Blasco. La acusación se basa en «vaguedades». La querella no debió admitirse a trámite. Pero se hizo y, a partir de ahí, se empezaron a buscar pruebas para sostener esa hipótesis, resumió como una de las principales quejas de la instrucción.

La trama de desvío de fondos del centro sanitario, tal y como ha informado LAS PROVINCIAS, supuestamente funcionó a tres niveles. Por un lado, las grandes mercantiles, Out-log, Conectall Systems y Mantenimiento Integrales Turia, empresas solventes y con experiencia en el sector sanitario. En una década (2005-2014) han facturado 33 millones de euros a la Conselleria de Sanidad.

El segundo grupo son microempresas, de dos o tres trabajadores. Logran facturación de las primeras firmas (600.000 euros) y, a veces, del propio centro hospitalario. «Todas ellas están dirigidas por personas vinculadas personal o laboralmente con Sergio Blasco», indicó en su momento el juez. Y finalmente, en el escalón más bajo, son sociedades que carecen de estructura, pero canalizan ingresos de los dos estadios superiores de la trama.