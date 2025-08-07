Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El portavoz parlamentario socialista, José Muñoz EFE/Biel Aliño

El síndic del PSPV impone su hoja de ruta a los periodistas:«Solo hablaré de dos temas»

José Muñoz acusa a Mazón de desvirtuar las condecoraciones a los policías pero evita preguntas sobre sus compañeros de partido

Alejandra Carrillo

Valencia

Jueves, 7 de agosto 2025, 01:59

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, quiso ejercer ayer más de periodista que de político. Hasta tal punto que él mismo decidió formularse las preguntas. Se situó en la posición más cómoda para cualquier dirigente político. El socialista anunció a los informadores su atípica propuesta para la jornada: «Solo hablaré de dos temas». Y así fue. Tocó los dos asuntos de los que ha hecho bandera en los últimos días contra el PP y, de paso, se evitó preguntas controvertidas acerca de la supuesta falsificación de un título universitario de su compañero de filas, el excomisionado José María Ángel. Unas cuestiones que también esquivó Diana Morant, presente en el encuentro, pero en este caso amparada en el silencio. Dos métodos opuestos con idéntico objetivo.

Así, Muñoz aprovechó su comparecencia para criticar duramente al president, Carlos Mazón, por algunas de las 107 condecoraciones policiales aprobadas este martes por el Consell. En concreto, cuestionó que se premie a los escoltas que acompañaban a Mazón el 29 de octubre. «Todo lo que toca Mazón lo mancha», ha asegurado Muñoz.

Aunque el dirigente socialista reiteró su «máximo respeto» a las fuerzas de seguridad y a sus condecoraciones, remarcó que la decisión de incluir a los escoltas de Mazón, «sin ninguna justificación conocida», ensucia el valor de los reconocimientos. Según denunció, el PSPV lleva desde abril reclamando los expedientes de estas medallas sin haber obtenido respuesta por parte del Ejecutivo autonómico. «Se nos niega el acceso a la información y se pisotean los derechos de la oposición», denunció.

Desde el Gobierno valenciano, el propio Mazón defendió la concesión de las condecoraciones, asegurando que fue una propuesta de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunitat, tomada «con profesionalidad e independencia». El president consideró una «injusticia» que se dude de la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad. «Los policías condecorados tienen nuestro aplauso y el de toda la Comunitat Valenciana», subrayó.

