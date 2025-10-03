El sector crítico de ERC se rebela contra la candidatura de Junqueras a la presidencia de la Generalitat

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, no ha conseguido aún pacificar la formación republicana, casi un año después de su reelección. El proceso de primarias ... interno fue muy convulso y dividió en dos el partido. Junqueras lleva al frente de la formación desde 2011. Esta falta de unidad ha vuelto a aflorar esta semana a raíz de que Junqueras oficializara el pasado miércoles su intención de presentarse candidato a la presidencia de la Generalitat en las próximas elecciones catalanas, previstas para 2028.

El líder republicano no podría a día de hoy concurrir a unos comicios, ya que está inhabilitado por el 1-O. En cualquier caso, quiso lanzar su candidatura, entre otras razones, como un golpe de autoridad interna. Las voces críticas, no obstante, se han dejado escuchar de inmediato. Dos de los dirigentes de más peso del partido en los últimos años, como son Pere Aragonès o Ernest Maragall, han cuestionado que Junqueras sea el candidato idóneo del partido para las próximas elecciones.

Maragall, que fue consejero y cabeza de lista de ERC a la alcaldía de Barcelona, afirmó con rotundidad que si Junqueras es el número 1 del partido en las autonómicas, no le votará. El expresidente de la Generalitat no ha llegado este viernes a tanto, «no entro», ha dicho en RTVE, pero no ha confirmado que su voto iría a los republicanos, lo que ya es un dardo contra Junqueras, que se enfrentó en unas primarias muy duras al sector 'rovirista' por el control del partido. Aragonès, que recientemente ha anunciado que deja la política y se pasa a la empresa privada a dirigir el negocio de hotelero de su familia, forma parte de este sector que se agrupó en torno a la exsecretaria general, Marta Rovira, para disputarle el liderazgo de la formación a Junqueras. Las heridas siguen muy abiertas tras la batalla de las primarias.

En paralelo, otra de las corrientes críticas en el seno del partido está promoviendo una consulta entre la militancia para forzar una votación sobre si ERC debería romper con el PSOE y con el PSC.