Oriol Junqueras, presidente de ERC. EP

El sector crítico de ERC se rebela contra la candidatura de Junqueras a la presidencia de la Generalitat

Maragall afirmó que no votará a Esquerra si el actual líder del partido es cabeza de cartel en las elecciones y Aragonès ha dejado este viernes su voto en el aire

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Viernes, 3 de octubre 2025, 11:31

Comenta

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, no ha conseguido aún pacificar la formación republicana, casi un año después de su reelección. El proceso de primarias ... interno fue muy convulso y dividió en dos el partido. Junqueras lleva al frente de la formación desde 2011. Esta falta de unidad ha vuelto a aflorar esta semana a raíz de que Junqueras oficializara el pasado miércoles su intención de presentarse candidato a la presidencia de la Generalitat en las próximas elecciones catalanas, previstas para 2028.

