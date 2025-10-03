Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Sandra Gómez, ponente del Parlamento Europeo para el Fondo de Solidaridad por la dana

La Comisión de Presupuestos de la Eurocámara elige a la socialista valenciana como responsable del informe sobre la movilización de partidas que la UE asigna para hacer frente a los daños causados

Viernes, 3 de octubre 2025, 11:30

La eurodiputada socialista Sandra Gómez ha sido designada por la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo ponente del informe sobre la Movilización del Fondo de ... Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) para hacer frente a los daños causados por la dana de Valencia.

