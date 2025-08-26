Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
usana Camarero, Vicepresidenta del Consell. Iván Arlandis

«Mientras Sánchez veraneaba en Lanzarote, la crisis migratoria de Canarias seguía ahí...»

El Consell tilda de «fracaso» la política migratoria del Gobierno

EP

Martes, 26 de agosto 2025, 18:28

La vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha calificado de «auténtico fracaso» la política migratoria del Gobierno de España, fruto del «caos, la ... desorganización y la falta de estrategia y de planificación», y ha argumentado que el Ejecutivo central «no puede trasladar» esta responsabilidad a las comunidades autónomas. Además, ha advertido en que el sistema de protección de la Comunitat Valenciana está «al 160 por ciento» de capacidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerto con golpes en la cabeza a un subinspector retirado de la Policía Nacional en su casa en Ribarroja
  2. 2 Aemet activa un aviso amarillo por chubascos muy fuertes, probable granizo grande y tormentas en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  3. 3 Muere Manolo de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  4. 4 Fallece de forma repentina José María Beneyto Jiménez de Laiglesia
  5. 5 Edwards Lifescience busca a una veintena de trabajadores sin experiencia para su planta de Moncada
  6. 6

    La familia del hombre abatido a tiros cree que confundió a los policías de paisano con delincuentes
  7. 7 Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros
  8. 8 Las 20 estrellas que cantarán a Nino Bravo en el estreno del Roig Arena: de Bisbal a Pitingo
  9. 9

    El alcalde de Cheste declara como investigado por un presunto delito de prevaricación
  10. 10 La autopsia descarta el homicidio en la muerte del subinspector de la Policía Nacional

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias «Mientras Sánchez veraneaba en Lanzarote, la crisis migratoria de Canarias seguía ahí...»

«Mientras Sánchez veraneaba en Lanzarote, la crisis migratoria de Canarias seguía ahí...»