La ministra portavoz, Pilar Alegría. EFE

Sánchez propondrá a Pilar Alegría como relevo de Vara en la dirección del PSOE

La ministra portavoz será la nueva responsable de política autonómica en la ejecutiva federal del partido

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Lunes, 27 de octubre 2025, 10:35

Comenta

Pilar Alegría se convertirá hoy en la nueva secretaria de política autonómica en la ejecutiva federal del PSOE en sustitución de Guillermo Fernández Vara, fallecido ... el pasado 5 de octubre. El secretario general del partido, Pedro Sánchez, la propondrá para el cargo en la reunión de la dirección que se celebra en Ferraz, en un día turbulento para el Gobierno, marcado por la reunión de Junts en Perpiñán (Francia) en la que decidirán si rompen o no con el Ejecutivo.

