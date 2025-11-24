Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este lunes durante la cumbre Unión Europea - Unión Africana, celebrada en Luanda (Angola) Borja Puig de la Bellacasa

Sánchez marcará con el nuevo fiscal general hasta dónde lleva su choque con la justicia

El presidente del Gobierno llega directo desde Angola al Consejo de Ministros que confirmará este martes el cese de García Ortiz

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:57

Comenta

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no ha esperado, para solicitar su cese, a que se ejecute la sentencia del Tribunal Supremo que ... le condena por revelación de secretos. Tampoco el Gobierno esperará a conocer los argumentos del alto tribunal para nombrar a su sustituto. Sean cuales sean, el Ejecutivo ya ha decidido que el fallo adoptado el jueves por cinco votos a dos en la Sala de lo Penal es «injusto» e incluso, en palabras de la ministra portavoz, Pilar Alegría, «anómalo». Pero también que lo respetará. Lo que este lunes no se atrevían a asegurar en La Moncloa, sin embargo, es cómo de rápido se llevará a cabo el relevo. Que podría ser tan pronto como mañana durante un Consejo de Ministros al que Pedro Sánchez llegará directo desde Angola, tras su participación en la cumbre de UE-Unión Africana.

