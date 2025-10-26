Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Etta Eyong anota el primer gol y adelanta al Levante en Mallorca
Sánchez, este domingo, junto al candidato a la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez. EFE

Sánchez se lanza al ciclo electoral autonómico y calienta el aniversario de la dana

El presidente se reivindica frente al PP como baluarte del Estado de Bienestar y ataca a Feijóo por sostener al «negligente» Mazón

Ander Azpiroz

Ander Azpiroz

Madrid

Domingo, 26 de octubre 2025, 13:35

Comenta

Pedro Sánchez dio ayer el pistoletazo de salida del PSOE al nuevo ciclo electoral autonómico. De momento, Castilla y León se convertirá el 15 de ... marzo en la primera comunidad en ir a las urnas. Sobrevuelan también en Aragón y Extremadura adelantos que podrían desembocar en una convocatoria para la misma fecha que diese lugar a un 'superdomingo' electoral. Las tres comunidades están en manos del PP y desde Génova se confía en revalidar los mandatos de sus barones para desgastar al Gobierno de cara a la meta final: las elecciones generales que se celebrarán a más tardar en 2027.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia un cambio radical del tiempo para este domingo en la Comunitat Valenciana: lluvias y frío
  2. 2 La Lotería Nacional del sábado toca en un municipio famoso por los rodajes históricos
  3. 3 El coche de Regreso al Futuro estará expuesto en Valencia el 31 de octubre
  4. 4 Arrestado por incendiar el vehículo de su exjefe en Torrent
  5. 5

    Los valencianos reparten culpas por la dana: falló el Gobierno de Sánchez y señalan a Mazón
  6. 6 La oscarizada película que se emite este sábado gratis en televisión: «Te engancha y sientes que has estado en un viaje»
  7. 7

    El Valencia empieza a dar pena
  8. 8 El histórico récord que se ha batido en Valencia
  9. 9

    La policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre
  10. 10

    El futuro que le espera a Mestalla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Sánchez se lanza al ciclo electoral autonómico y calienta el aniversario de la dana

Sánchez se lanza al ciclo electoral autonómico y calienta el aniversario de la dana