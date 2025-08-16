Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere Elodia Ferrer, la madre del expresidente Ximo Puig
Sánchez este sábado durante la videoconferencia. Moncloa

Sánchez interrumpirá sus vacaciones para visitar mañana las zonas afectadas por los incendios

El presidente del Gobierno se desplazará Ourense y León tras presidir este sábado por videoconferencia el comité de coordinación del plan estatal de emergencias

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Sábado, 16 de agosto 2025, 12:16

Pedro Sánchez interrumpirá sus vacaciones en Lanzarote para visitar este domingo las zonas más afectadas por la devastadora ola de incendios que arrasa decenas de ... miles de hectáreas y que está teniendo su réplica, igual de intensa, en el tablero político. El presidente del Gobierno se desplazará hasta Ourense y León tras presidir esta misma mañana por videoconferencia el Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan estatal de Emergencias y después de telefonear ayer a los presidentes de Galicia, Extremadura y Castilla y León; Alfonso Rueda, María Guardiola y Alfonso Fernández Mañueco, respectivamente, para interesarse por la situación crítica de esas comunidades. Ya sobre el terreno, mantendrá diferentes encuentros con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación, avanzan fuentes gubernamentales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un doble aviso naranja en la Comunitat por la llegada de «los días más calidos del año» y pone fecha a la bajada de temperaturas
  2. 2 El Valencia anuncia la restricción de una tradicional costumbre en Mestalla
  3. 3 «Si nos llegaran los resultados de las analíticas del agua ya sabríamos el origen de la contaminación y habría denuncias»
  4. 4 Iberdrola anuncia cortes de luz en Valencia y otros 20 municipios de la provincia para esta semana (del 16 al 22 de agosto)
  5. 5

    Otra carretera en obras: la CV-32 se amplía tras veinte años de espera
  6. 6 Movistar Plus incorpora cuatro canales a su plataforma para reforzar su oferta
  7. 7

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  8. 8

    La CV-35 sufrirá cortes nocturnos durante casi dos meses por el cambio de asfalto
  9. 9 El municipio valenciano que ha dormido con manta este viernes 15 de agosto en plena ola de calor
  10. 10 Cuatro universidades valencianas, entre las mil mejores del mundo según el ranking de Shanghai

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Sánchez interrumpirá sus vacaciones para visitar mañana las zonas afectadas por los incendios

Sánchez interrumpirá sus vacaciones para visitar mañana las zonas afectadas por los incendios