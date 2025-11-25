Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Teresa Peramato relevo de García Ortíz. R. C.

Sánchez intenta «pacificar» la Fiscalía sin cejar en la batalla contra la «derecha judicial»

Elige a Teresa Peramato, fiscal jefa de lo Penaldel Supremo y experta contra la violencia machista, como relevo de García Ortiz

Paula De las Heras

Madrid

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:11

El Gobierno no va a cejar, al menos discursivamente, en la batalla contra lo que denomina la «derecha judicial». Seguirá presentándose como víctima de los ... supuestos intentos de derribarlo por parte de un sector de la Judicatura que los socialistas consideran afín al PP y a Vox. Pero con la elección de Teresa Peramato para dirigir la Fiscalía General del Estado, Pedro Sánchez ha evitado exacerbar aún más las relaciones con un poder del Estado tan sustancial para el funcionamiento de democracia como lo son el Legislativo o el que él mismo encarna. Una fiscal de Sala (el equivalente a magistrado del Tribunal Supremo) de dilatada trayectoria -35 años en la carrera- y reconocido prestigio, que actualmente ejerce como jefa de la sección penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo y delegada para la protección y tutela de las víctimas en el proceso punitivo.

