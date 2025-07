Sánchez y Feijóo se enzarzan por el gasto militar en la sesión vespertina del Congreso

Como el asalto número doce de un combate de boxeo, la sesión vespertina del pleno de este miércoles se inició con los contendientes (y los ... espectadores) ya agotados. Los grupos parlamentarios habían decidido hace tres semanas dividir en dos las comparecencias de Pedro Sánchez fijadas para este miércoles para evitar que los supuestos casos de corrupción quedaran disueltos en un mar de política internacional. Tras cinco horas debatiendo sobre el 'caso Cerdán', y con una hora de receso, la comparecencia del presidente sobre las últimas cumbres de la OTAN, de la UE y la ONU empezó a las 14:30 horas como había terminado la anterior, con el jefe del Ejecutivo y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, enzarzados, esta vez por el gasto militar.

Sánchez defendió que España «no necesita gastar el 5% de su PIB en defensa para alcanzar los objetivos de la OTAN. Así se lo trasladó, apostilló, al secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, en la cumbre que la organización celerbó en La Haya entre el 24 y el 25 de junio. «La OTAN asigna responsabilidades específicas a cada país después de detectar los riesgos existente, lo que no hace la alianza es repartir porcentajes arbitrarios. Antes de la cumbre, España se comprometió a desarrollar y a mantener una serie de infraestructuras que costarán un 2,1% según el cálculo de nuestras fuerzas armadas», zanjó.

El presidente reconoció que para Rutte estos compromisos eran «insuficientes», pero que defendió, pese a firmar junto al resto de socios el compromiso de alcanzar el 5% antes de 2035 (revisable en 2029), que esa cifra «es absolutamente incompatible con nuestra forma de ver el mundo, con nuestro compromiso con la ciudadanía española. Pasar del 2 al 5% no es solamente una cifra es cruzar una línea roja».

«Yo a diferencia de otros grupos del arco parlamentario sí me fío de los técnicos, por eso afirmo que elevar el gasto en defensa al 5% no nos haría más fuertes, sino que sería derrochar el dinero de los contribuyentes», prosiguió el presidente, cuya intervención inicial no llegó a la media hora de duración, un tiempo sensiblemente más reducido en comparación con otras ocasiones.

Feijóo, por su parte, tildó de «ridículo» la participación del dirigente en dicha cumbre internacional. «En lavumbre de la OTAN usted firmó exactamente los mismos compromisos que el resto de aliados. Al mismo tiempo quedó en ridículo delante del resto de socios. Usted no se enfrentó a Trump, se enfrentó a todos los países de Europa», zanjó el dirigente popular.

Para el líder de la oposición, la comparecencia de la mañana trató sobre «la corrupción de su partido, y la de ahora por la tarde, de cómo ha arrastrado la imagen de España en el extranjero para intentar tapar la anterior».

Sumar, crítico con el plan de rearme impulsado por el presidente, pidió a Sánchez «mantenerse firme ante el chantaje», en referencia a la presión del presidente estadounidense, Donald Trump, para que sus aliados eleven el gasto en defensa. «En Sumar defendemos una Europa que no gaste más en defensa que lo que gasta en vivienda o salud», apeló la portavoz de Sumar, Verónica M. Barbero.

Para el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, lo que firmó el presidente en la cumbre de la OTAN, «es un papel mojado». «Para cuando cumpla el plazo, estaremos todos calvos, Trump ni estará», añadió. «Lo que pide Trump es dinero y usted lo sabe», le espetó a Feijóo.