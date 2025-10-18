Sánchez se erige en bastión europeo frente a la ultraderecha: «No tengo miedo»

«El Partido Popular se ha tragado todo el paquete de la ultraderecha. Porque tienen miedo, miedo de que los trague el tigre que creen ... poder montar, miedo de perder votos, miedo de convertirse en víctimas del odio y las mentiras de la extrema derecha....Pero déjenme decirles algo: Nosotros no tenemos miedo», ha defendido hoy Pedro Sánchez ante sus colegas del Partido de los Socialistas Europeos (PES), en el congreso que se celebra en Ámsterdam.

El jefe del Ejecutivo, que desde que regresó del descanso estival ha visto cómo el PP se hunde en las encuestas en beneficio de Vox, mientras su formación se recupera del desgaste que supuso el destape del 'caso Cerdán' con una estrategia de confrontación ideológica centrada, entre otras cosas, en asuntos como la lucha contra el cambio climático, la defensa del derecho al aborto, la crítica a la xenofobia y la defensa del pueblo palestino, se ha erigido en ejemplo de que vencer a la «ola reaccionaria» que recorre Europa y el mundo sí es posible.

El escenario no podía ser más adecuado para sus arengas. En 2024 se conformó ya en los Países Bajos un Gobierno de coalición encabezado por el ultra Partido de la Libertad (PVV) de Geert Wilders, aunque presidido por el conservador Dick Shoof. En junio de este año, Wilders rompió el Ejecutivo respecto a las políticas de asilo e inmigración. Las elecciones tendrán lugar el día 29 y el controvertido dirigente encabeza de nuevo todas las encuestas.

Sánchez ha advertido de que las cesiones de la derecha convencional ante la derecha extrema es «una estrategia condenada al fracaso» y «un disparate que pone en peligro el consenso construido durante décadas y la esencia misma del proyecto europeo». «¿Cuántas veces deberán repetir los mismos errores que llevaron a Europa al desastre? ¿ Aprenderán alguna vez las lecciones de la historia?», clamó.

En contraposición ha exhibido los logros de su Gobierno, como el crecimiento económico, que según el FMI será de más del doble que la media europea este año, una reducción de la tasa de paro al tiempo que se absorbe inmigración y una combinación energética en la que la energía renovable supone el 60% del total. «Demostramos que las políticas socialdemócratas dan resultados», ha presumido. «Los medios internacionales lo han llamado »el modelo español«. Me enorgullezco, créanme. Pero prefiero llamarlo por lo que realmente es: el modelo socialdemócrata», ha dicho.