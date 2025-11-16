Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pedro Sánchez abandona el hemiciclo del Congreso. EP

Sánchez confía en el largo descanso del Congreso para orillar la presión de Junts

Llegado al segundo aniversario de su investidura, el jefe del Ejecutivo se afana en despejar los tambores de adelanto electoral

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:08

El objetivo de Pedro Sánchez en pleno estallido del 'caso Cerdán', probablemente la crisis que más ha hecho tambalear hasta ahora los cimientos de una ... legislatura inestable que ya ha alcanzado los dos años de duración, era sobrevivir al verano. Y lo logró. Ahora, a punto de cumplir el segundo aniversario de su investidura (este 16 de noviembre) y después un inicio del curso en el que, contra todo pronóstico, supo hacerse con la iniciativa política, su empeño declarado por agotar el mandato se enfrenta a otra dificultad, la ruptura de Junts. Pero en Moncloa, instalada en el lema 'cholista' del «partido a partido», asumen que llegar, como poco, a febrero, no será complicado. Y luego ya se verá.

