Pedro Sánchez, en el Congreso. EP

Sánchez acepta comparecer en el Congreso por la dana, aunque lo hará a mediados de 2026

Desde Sumar aseguran que finalmente se desbloquea el comienzo de la investigación parlamentaria sobre la gestión del 29 de octubre tras asumir los socialistas que acuda el presidente del Gobierno

Burguera

Martes, 7 de octubre 2025, 11:14

Comenta

La comisión de investigación del Congreso sobre la dana, la más retrasada de todas, parece que se desbloquea finalmente. Al PSOE le ha costado cuatro ... meses torcer el brazo. Su líder, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, no estaba en el listado de comparecientes propuesto por los socialistas. Sumar aceptó esa incomparecencia inicial bajo la promesa de que se incluiría. La resistencia de Sánchez y la aceptación de Sumar propició la ruptura de Compromís en el Congreso. La nacionalista Àgueda Micó se fue al grupo mixto, donde Podemos comanda la estrategia, que pasa por asegurar la presencia de Sánchez en la comisión. Como el PSOE no quería, la comisión se ha quedado cuatro meses bloqueada. Ahora parece que se pondrá en marcha. Sin embargo, Sánchez no irá de los primeros, ni siquiera lo hará este año. Fuentes de la comisión admiten que lo hará al final, probablemente en junio del año que viene, si no más tarde.

