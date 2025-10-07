Sánchez acepta comparecer en el Congreso por la dana, aunque lo hará a mediados de 2026

La comisión de investigación del Congreso sobre la dana, la más retrasada de todas, parece que se desbloquea finalmente. Al PSOE le ha costado cuatro ... meses torcer el brazo. Su líder, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, no estaba en el listado de comparecientes propuesto por los socialistas. Sumar aceptó esa incomparecencia inicial bajo la promesa de que se incluiría. La resistencia de Sánchez y la aceptación de Sumar propició la ruptura de Compromís en el Congreso. La nacionalista Àgueda Micó se fue al grupo mixto, donde Podemos comanda la estrategia, que pasa por asegurar la presencia de Sánchez en la comisión. Como el PSOE no quería, la comisión se ha quedado cuatro meses bloqueada. Ahora parece que se pondrá en marcha. Sin embargo, Sánchez no irá de los primeros, ni siquiera lo hará este año. Fuentes de la comisión admiten que lo hará al final, probablemente en junio del año que viene, si no más tarde.

El diputado de Sumar, Alberto Ibáñez, portavoz en la comisión de investigación, tenía previsto comparecer ante los medios de comunicación a las 10.30 horas de este martes para anunciar que se ha llegado a un acuerdo. Fuentes conocedoras de la negociación confirman que Sánchez acudirá. Ibáñez ha anunciado, acompañado por el diputado valenciano Nahuel González, vicepresidente de la comisión de la dana, que se alcanzado a un acuerdo para, por fin, poner en marcha esa investigación en el Congreso.

«Hay que poner en marcha de manera urgente esta comisión porque la de Les Corts está manipulada por el PP y Vox y la del Senado es una pantomima para lucirse Feijóo», ha indicado Ibáñez.

González ha explicado que «hemos alcanzado un acuerdo después de semanas de trabajo. El pueblo valenciano quiere justicia y reparación».

«Lo primero será escuchar a las víctimas, y posteriormente centrarnos en la emergencia y que el señor Mazón comparezca y conteste a las preguntas que siguen sin respuesta y que son la vergüenza del pueblo valenciano», ha indicado González, quien ha pedido que el jefe del Consell «comparezca el primero, después de las víctimas y dé la cara».

González ha señalado que habrá «una segunda fase, la que se explique la reconstrucción. Confiamos que todos los grupos apoyen este plan de trabajo, incluido el PP, y que explique si se va a oponer a este plan, porque este plan de trabajo no es de ningún partido sino de los valencianos».

Se empezará a trabajar en noviembre «por respeto al duelo, y arranque con las víctimas y después con los responsables de la emergencia», según ha señalado González. El plan de trabajo, por tanto, se ha pactado. «Tenemos un acuerdo global, que incluye a los comparecientes y nos consta que no hay problemas para que venga Sánchez», ha indicado Ibáñez, que parece que se fía del PSOE. Sánchez aparece en la lista como el primero del último bloque, el número 86 del listado.

«Tenemos un acuerdo de que comparezca el presidente, pero no al mismo nivel que Mazón, porque queríamos que haya una fase de comparecientes sobre la emergencia y luego sobre la reconstrucción. No equiparamos a los dos al mismo nivel pero queremos que vengan». Ibáñez ha negado que hubiera algún problema en que Sánche acudiera al Congreso, pero el propio PSOE, a través de su ministra valenciana, Diana Morant, admitió que había problemas con esa comparecencia y, de hecho, apeló a que Micó, la parte disidente, se plegase a que no hubiera un listado cerrado de comparecientes.