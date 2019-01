Rus niega «chanchullos» y sigue poniendo la mano en el fuego por Camps El expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus. / EFE El expresidente de la Diputación de Valencia asegura que fue expulsado del PP por «pedir la financiación autonómica» en contra de las indicaciones de la dirección nacional del partido EFE Lunes, 28 enero 2019, 17:25

El expresidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial Alfonso Rus ha asegurado este lunes que nunca ha organizado ni participado de ningún «chanchullo», ni ha dado órdenes a nadie para ello ni ha conocido ninguna «trama», y ha vuelto a poner «la mano en el fuego» por Francisco Camps.

En su comparecencia en la comisión de Les Corts que investiga contratos de la Generalitat con la supuesta trama corrupta destapada en el caso Imelsa, Rus ha insistido en que nunca ha formado parte de la Administración autonómica y que, en consecuencia desconoce esos contratos.

Rus ha comparecido en la comisión acompañado de su abogado, dado que se encuentra investigado en varias piezas del citado caso Imelsa, aunque en ningún momento le ha recomendado dejar de responder ninguna de las preguntas formuladas por los diputados.

Preguntado por si sigue poniendo «la mano en el fuego» por el expresident de la Generalitat Francisco Camps, investigado en varios procesos por supuestos casos de corrupción, Rus ha respondido que sí, y que si se la quema ya se pondrá crema suavizante.

El que fuese alcalde de Xàtiva, presidente de la Diputación de Valencia y máximo responsable del PP en la provincia ha respondido con su habitual tono socarrón a buena parte de las preguntas que le han formulado los diputados, especialmente a los que pertenecen a los partidos que apoyan el Gobierno del socialista Ximo Puig.

Así, la diputada socialista Clara Tirado le ha preguntado por «cómo de alargada era su sombra», a lo que Rus ha respondido, en otro de sus comentarios jocosos: «Pues 1,59 metros», en referencia a su estatura.

Fabiola Meco (Podemos) le ha leído parte de la acusación que realiza la Fiscalía Anticorrupción en su contra, a lo que éste ha ironizado: «Dicen que tengo dinero en Brasil, pero llevamos tres años, comisiones rogatorias, y el dinero no llega, y yo estoy más pelado que una rata».

«Dicen que tengo solares y chalés en Brasil, como si yo fuese Berlusconi... Y no he ido en cuarenta años», ha agregado, para negar posteriormente haber favorecido a ninguna empresa con las adjudicaciones de la Diputación o el Ayuntamiento de Xàtiva: «Si me han invitado a comer siempre ha sido a cambio de simpatía».

En declaraciones previas a la comisión, ha asegurado a los medios que fue expulsado del PP por «pedir la financiación autonómica» en contra de las indicaciones de la dirección nacional del partido.