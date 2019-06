Ruptura entre Fiscalía y Generalitat por el caso de la F-1

El caso Valmor, la primera burbuja

Francisco Camps se mantiene como la imagen de la corrupción pese a no haber sido nunca condenado. La F-1 arrancó con el caso Valmor. La denuncia del PSPV y Compromís sobre la organización del evento terminó, tras la investigación del fiscal Vicente Torres, primero en el TSJ y después en el juzgado. Tras una extensa instrucción, el caso comenzó a deshincharse pese a los esfuerzos por darle oxígeno con aquel sorprendente registro masivo de los correos a mitad de la causa. El expiloto Jorge Martínez Aspar pasó de ser el malvado compinche de Camps a no tener ninguna responsabilidad en el asunto. Algo similar a lo de la exconsellera Lola Johnson, de inicial colaboradora del fraude a nada en absoluto. El fiscal, no obstante, pidió el procesamiento de Camps con una prevaricación, copiada del caso Jaume Matas, que mantenía la acusación cogida con pinzas. Tras no ver delito la jueza, el ministerio público desistió. Pero allí estaba la Generalitat para reavivar el asunto y recurrir el archivo, ahora en solitario.