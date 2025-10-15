Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet activa un nuevo aviso por tormentas en Valencia este jueves
Llopis (Vox) entrega las chistorras a los socialistas mientras Salvador (PSPV) le pide que se aleje. José Cuéllar

A la rica chistorra para todos en Les Corts

Una diputada voxista reparte billetes falsos de 200 y 500 euros así como un paquete de embutido entre la bancada socialista en referencia a los términos utilizados para hablar de presuntas comisiones ilegales en el caso Koldo

Burguera

Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:52

Comenta

La batería de reproches que se lanzan desde las bancadas de la izquierda y la derecha en Les Corts cuenta con algunos puntos en común ... y otros elementos que se van renovando. En este último apartado debe incluirse el paquete de chistorras que una diputada de Vox, Julia Llopis, le ha querido regalar a los parlamentarios del PSPV. Los socialistas no han aceptado el presente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestan al dueño de un restaurante de Valencia por violar a una mujer mediante sumisión química
  2. 2

    El emblemático restaurante que cierra sus puertas en El Carmen: «Nos fueron robando un barrio. No queremos transformarnos en lo que no somos»
  3. 3 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  4. 4

    A la venta tres históricos hoteles en Valencia por más de 30 millones cada uno
  5. 5 Aemet pronostica tormentas en la Comunitat Valenciana para este miércoles y señala dónde lloverá
  6. 6 Mazón anuncia 500 euros para cada alumno afectado por la dana
  7. 7 Se derrumba una casa deshabitada en Patraix
  8. 8 Ferran Torrent renuncia al Premi de les Lletres Valencianes
  9. 9

    El asesino en serie valenciano que ha puesto en vilo a una aldea gallega
  10. 10

    Ábalos esquiva por el momento la cárcel pese a negarse a declarar ante el Supremo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias A la rica chistorra para todos en Les Corts

A la rica chistorra para todos en Les Corts