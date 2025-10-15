A la rica chistorra para todos en Les Corts

La batería de reproches que se lanzan desde las bancadas de la izquierda y la derecha en Les Corts cuenta con algunos puntos en común ... y otros elementos que se van renovando. En este último apartado debe incluirse el paquete de chistorras que una diputada de Vox, Julia Llopis, le ha querido regalar a los parlamentarios del PSPV. Los socialistas no han aceptado el presente.

Ni las chistorras ni unos billetes de mentira de 200 euros, los soles de los que tambores habla en los audios. Llopis ha dejado sobre el escaño del síndic del PSPV, José Muñoz, los regalitos. El portavoz socialista no estaba y su adjunta, María José Salvador, ha reclamado la presencia de un ujier para retirar el material. Ni tocarlo ha querido, mientras Llopis y la bancada de los populares y voxistas se partían de risa.

Durante el debate de una proposición no de ley de Vox, Llopis ha comenzado a lamentar la falta de dinero para las políticas educativas, una carencia que ha achacado al modo en que los socialistas se han apropiado supuestamente de dinero de las arcas públicas. Llopis ha hablado de Ábalos, Begoña Gómez, Santos Cerdan... y ahí ha comenzado a sacar billetes en la tribuna de oradores. Después se ha acercado a la bancada socialistas con el paquete de chistorras, que ha acabado en poder de los ujieres. A lo mejor alguien tiene almuerzo para mañana.