El Rey este miércoles ante el plenario de la Asamblea General de las Naciones Unidas

El Rey este miércoles ante el plenario de la Asamblea General de las Naciones Unidas Angela Weiss / AFP
Asamblea General de la ONU

El Rey evita hablar de genocidio en Gaza pero denuncia los «actos aberrantes» de Israel: «Detengan ya esta masacre»

Felipe VI pide no «mirar para otro lado» ante una actuación que «repugna a la conciencia humana y avergüenza al conjunto de la comunidad internacional» en un discurso contrapuesto al de Trump

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Enviada especial

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 15:26

El Rey no pronunció hoy la palabra genocidio, que divide al Gobierno y al PP, para referirse a la actuación de Israel en Gaza en ... su discurso ante el plenario de la Asamblea General de la ONU , pero eso no restó un ápice de dureza a su intervención. Desde la misma tribuna desde la que Donald Trump dejó claro la víspera su apoyo sin fisuras al Gobierno de Benjamin Netanyahu, el Jefe del Estado español pidió no «mirar para otro lado» ante sus bombardeos indiscriminados sobre la población palestina y se mostró tajante. «Son actos aberrantes que están en las antípodas de todo lo que este foro representa. Repugnan a la conciencia humana -remarcó- y avergüenzan al conjunto de la comunidad internacional».

