26-M La repetición de elecciones en un pueblo valenciano retrasa un mes la constitución de la Diputación Toni Gaspar preside un pleno de la Diputación de Valencia. / LP La Junta Electoral ordena repetir comicios en Granja de la Costera, un municipio de 300 habitantes, tras empatar a votos PP y PSPV J. C. FERRIOL Valencia Viernes, 7 junio 2019, 12:19

La Junta Electoral Central ha ordenado repetir las elecciones municipales en la localidad de Granja de la Costera, un municipio de 300 habitantes ubicado en esa comarca. La decisión se produce después de que se hayan producido hasta tres recuentos distintos tras los comicios del pasado 26 de mayo y, finalmente, como consecuencia del empate a 107 votos entre las listas presentadas por el PP y el PSPV. La negativa de ambas formaciones a que la alcaldía se decidiera con una moneda al aire ha desembocado en la decisión de repetir comicios, tal y como adelanta El Confidencial.

La nueva cita electoral, que aún no tiene fecha, afectará a la constitución de la Diputación de Valencia, prevista inicialmente para la primera semana de julio. Después de que Delegación del Gobierno y la propia corporación provincial elevaran consultas para saber si la Diputación podía constituirse o no pese a que un municipio de la provincia no había elegido a sus representantes en el consistorio. Finalmente, la Junta Electoral ha contestado de forma negativa a esta cuestión, por lo que la corporación provincial no se constituirá, previsiblemente, hasta la primera semana de agosto.

Las fuentes consultadas por este diario señalan, no obstante, que el resultado de los comicios en el municipio de Granja -de menos de un kilómetro cuadrado de extensión- no afectarán a la designación de los diputados provinciales por ese partido judicial, donde PP y PSPV se han repartido los dos representantes en la corporación provincial. El cabeza de lista de los socialistas por ese municipio, Carlos Garrido, es suplente de Pilar Sarrión, la candidata propuesta por el PSPV para asumir la condición de diputada provincial.