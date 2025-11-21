Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La jueza de la dana sigue estrechando el cerco a Mazón: ahora cita a los escoltas y el chófer que lo acompañaron al Ventorro
El Rey impone a su madre, la reina Sofía, la insignia del Toisón de Oro. Efe

La reina Sofía, protagonista indiscutible del 50 aniversario de la monarquía

Un emocionado Felipe VI homenaje a su madre por su «servicio ejemplar» a España y a la Corona y por el apoyo que brindó a Juan Carlos I en la Transición

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:44

Comenta

Si Juan Carlos I fue el gran ausente, la reina Sofía fue sin duda la protagonista indiscutible del acto central en el Salón del Trono ... del Palacio Real de Madrid que se celebró este viernes en el marco de las actividades por los 50 años de la restauración de la monarquía. La madre de Felipe VI recibió de manos de su hijo la insignia del Toisón de Oro, la segunda que imponía desde que asumió la Corona tras otorgárselo en 2018 a la princesa Leonor. Un acto, cargado de simbolismo, que se convirtió en el homenaje del monarca a su progenitora por su «servicio ejemplar» a España y a la institución durante estos años, en particular el apoyo que brindó al rey emérito, de quien reconoció su «acertada y temprana apuesta por la apertura democrática».

