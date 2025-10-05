Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manifestación en Barcelona a favor de la liberación de la Flotilla. EFE

Regresan a España en las próximas horas 21 tripulantes de la Flotilla de la Libertad

Aún queda pendiente la liberación de otros 28 ciudadanos nacionales

A. Azpiroz

Domingo, 5 de octubre 2025, 11:26

Comenta

21 de los 49 españoles que viajaban en la Flotilla de la Libertad con destino a Gaza cuando fue asaltada por la Armada Israelí regresarán ... a España en las próximas horas. La liberación, que conlleva la expulsión inmediata de territorio hebrero, llega a través de las negociaciones que ha mantenido el Ministerio de Asuntos Exteriores con las autoridades de Tel Aviv.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia la llegada inminente de las lluvias a la Comunitat y señala dónde caerán
  2. 2 Siete heridos al chocar dos coches y volcar uno de los vehículos en una rotonda de Malilla, un punto negro de tráfico
  3. 3

    Ángela, un calvario que empezó en Tailandia y dura ya un año
  4. 4 Un grupo de familiares y amigos de un violento ladrón intentan evitar su detención en Paterna
  5. 5 Absuelto de violar a una joven que se insinuó semidesnuda a tres amigos
  6. 6 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  7. 7

    No renta ser indumentarista oficial de la corte de honor en Valencia
  8. 8 La afición del Valencia estalla: «¡Jugadores, mercenarios!»
  9. 9

    Comprar una casa, pero no poder vivir en ella
  10. 10 La nueva ITV que tendrá Valencia en 2026: ubicación y mes de apertura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Regresan a España en las próximas horas 21 tripulantes de la Flotilla de la Libertad

Regresan a España en las próximas horas 21 tripulantes de la Flotilla de la Libertad