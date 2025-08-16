Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La consellera de Hacienda, Ruth Merino. J. L. Bort

La rebaja del Impuesto de Patrimonio libra a 13.000 valencianos de pagar el tributo

El PSPV denuncia que la medida de subir el mínimo exento a un millón, que entrará en vigor en 2026, reduce en 61 millones la recaudación

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Sábado, 16 de agosto 2025, 13:57

La reforma fiscal del PP ofrece datos que permiten diversas interpretaciones. Uno de los acuerdos del binomio PP-Vox para terminar con el «infierno fiscal» ... fue elevar el mínimo exento en el Impuesto de Patrimonio, un tributo que gestiona directamente la Generalitat. Así, la cantidad que quedaba fuera de tributación pasará de 500.000 a 1 millón de euros. La medida entra en vigor en 2026.

