La rebaja del Impuesto de Patrimonio libra a 13.000 valencianos de pagar el tributo

La reforma fiscal del PP ofrece datos que permiten diversas interpretaciones. Uno de los acuerdos del binomio PP-Vox para terminar con el «infierno fiscal» ... fue elevar el mínimo exento en el Impuesto de Patrimonio, un tributo que gestiona directamente la Generalitat. Así, la cantidad que quedaba fuera de tributación pasará de 500.000 a 1 millón de euros. La medida entra en vigor en 2026.

El PSPV ha querido adelantarse a los efectos de esta iniciativa. La aplicación efectiva supondrá una reducción de la recaudación de casi 61 millones de euros. La estadística se ha calculado aplicando la nueva regulación a los datos de la declaración de este impuesto de 2024 que, en realidad, se efectúa con los datos del ejercicio anterior. El impuesto de patrimonio se presenta en paralelo a la renta, pero con otro formulario diferente.

El PSPV entiende que esta reducción del número de contribuyentes (alrededor de 13.000) se traducirá en «recortes sociales para las familias de rentas medias y bajas». La respuesta de la Conselleria de Economía y Hacienda a la pregunta parlamentaria precisa que el resto de los contribuyentes, algo más de 14.000 valencianos, seguirán pagando el citado impuesto, «pero su cuota media se reduciría, de media, un 27 %, desde los 13.000 hasta los 9.400 euros».

El diputado del PSPV Toni Gaspar Toni Gaspar sostiene que se trata de una medida «regresiva e insolidaria» de las derechas. «Los 27.700 valencianos más ricos –el 0,5% de la población de la Comunitat y el equivalente al 1% de los que hacen declaración de IRPF– se repartirán los casi 61 millones de beneficio fiscal».

El líder socialista mantiene que cuando mayor patrimonio se disponga mayor será el regalo fiscal. Puso como ejemplo el supuesto beneficio que la medida de PP-Vox comportará a un valenciano con un patrimonio neto de 5 millones de euros. Se trasladará en una rebaja impositiva de 10.600 euros. «La única cosa que el señor Mazón no recorta, como hemos visto en el último presupuesto de la Generalitat, es en la bajada de impuestos a los que más tienen», censura el portavoz adjunto socialista.