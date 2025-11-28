Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Koldo guarda silencio ante el juez el día después de entrar en prisión
José Luis Abalos entrando en el Tribunal Supremo antes de ser enviado a prisión, ayer. EP

Rato, Bárcenas, Junqueras, Villar, Aldama, Cerdán y ahora Ábalos y Koldo: los presos VIP de Soto del Real

La prisión madrileña ha albergado a internos ilustres de la política, la economía o el deporte, que entre sus rejas han trabado improbables amistades

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:55

Comenta

Si los muros de Soto del Real hablaran, contarían historias de hombres poderosos que llevados por la codicia acabaron cayendo en el abismo. Por su ... patio han paseado personajes que quizá solo meses antes protagonizaban los titulares de los periódicos y en sus celdas han dormido cargos públicos que en algún momento tuvieron el mundo en sus manos. Los últimos que, a su pesar, han recorrido los 40 kilómetros que separan el Tribunal Supremo de la cárcel madrileña han sido el antes todopoderoso ministro de Transportes y número dos del PSOE, José Luis Ábalos, y su no menos todopoderoso asesor Koldo García. Pero antes que ellos, otros muchos VIP hicieron ese mismo camino de perdición.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer de 32 de años en un accidente de tráfico en Cullera
  2. 2 Un conductor ebrio provoca un accidente con cinco heridos en Valencia al chocar contra un autobús de la EMT
  3. 3 Una mujer de 42 años, herida al ser atropellada por un autobús de la EMT en Valencia
  4. 4 Valencia se congela: el municipio que ha dormido a -9,8 grados este jueves
  5. 5

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  6. 6

    El Circ de Nadal devolverá las entradas a 4.500 espectadores al no poder inaugurar las funciones este viernes en Valencia
  7. 7

    La Policía registra el domicilio del anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
  8. 8

    Consum celebra su 50 aniversario: de 600 clientes a 5 millones
  9. 9 Carlos Lozano habla de su nueva vida como pastor: «Vivo en la naturaleza absoluta»
  10. 10 Un año y medio de cárcel por amenazar y agredir a un médico de Cullera por el color de su piel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Rato, Bárcenas, Junqueras, Villar, Aldama, Cerdán y ahora Ábalos y Koldo: los presos VIP de Soto del Real

Rato, Bárcenas, Junqueras, Villar, Aldama, Cerdán y ahora Ábalos y Koldo: los presos VIP de Soto del Real