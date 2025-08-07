Rajoy sale en defensa de Montoro: «Deberíamos ser todos un poco más prudentes»

Sin sombra de autocrítica. Mariano Rajoy sale en defensa de quien fuera su ministro de Hacienda durante sus dos gobiernos, Cristóbal Montoro, tras la imputación ... de éste por parte del Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona en la supuesta trama de redacción de leyes a la carta a cambio de importantes sumas de dinero . «Deberíamos ser todos un poco más prudentes», reclamó el expresidente popular en sus primeras declaraciones públicas después de que el juez tarraconense Rubén Rus hiciera público el pasado julio, tras el levantamiento del secreto de las actuaciones, que el exministro del PP y buena parte de sus más cercanos colaboradores durante su segunda etapa al frente de Hacienda (entre 2011 y 2018) han sido encausados por los delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad en documentos.

«Yo sobre este asunto lo único que puedo decir es que hemos visto una resolución de un juez y hemos visto un comunicado del señor Montoro y de Equipo Económico (EE) y yo, por tanto, con eso me quedo», apuntó el exjefe de Gobierno en referencia a las notas hechas públicas en las que tanto el exministro como el despacho que fundó han negado de manera rotunda que empresas gasísticas hubieran encargado costosos estudios a EE como 'peaje' para que posteriormente Hacienda aprobara cambios legislativos para suavizar la tributación a estas compañías.

«Deberíamos ser todos un poco más prudentes para que no pase lo que ocurrió, por ejemplo, con Camps, que fue a diez juicios y salió absuelto de los diez», recordó Rajoy en referencia al expresidente de la Generalitat, quien el pasado julio anunció que presentará su candidatura a presidir de nuevo el PPCV, después de haber quedado exonerado de todos los delitos que le han sido imputados por los tribunales durante los últimos quince años.

Según el expresidente, tras lo ocurrido con Francisco Camps «conviene no exagerar» con el 'caso Montoro', por lo que insistió en «darle un punto de equilibrio a la actual situación» en relación con su exministro de Hacienda.

«Es un compromiso ético de todo el mundo luchar contra la corrupción, pero también debía ser un compromiso ético de todo el mundo intentar conciliar la lucha contra la corrupción con la presunción de inocencia», abundó el jefe del Ejecutivo central antes de participar en los Cursos de La Granda (en Asturias), donde este jueves presentó su libro sobre sus discursos parlamentarios. En esa intervención ante los medios Mariano Rajoy se negó a aclarar si ha hablado con Montoro tras conocerse su imputación.

«Uno de los casos más graves»

Para el PSOE, sin embargo, la imputación de Montoro es un tema que tiene que tener repercusiones políticas inmediatas, antes de que se sustancie el procedimiento. En esa línea, este jueves el portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, exigió al PP que actúe con «transparencia» ante el presunto caso de corrupción que rodea al exministro popular. Espadas reclamó a la formación de Alberto Núñez Feijóo que, al igual que hace con otros casos de corrupción como los que rodean al Gobierno como la trama Koldo-Cerdán- Abalos, impulse una comisión de investigación en el Senado para «depurar responsabilidades»..

«Es uno de los caso más graves de corrupción política que estamos conociendo en nuestro país», señaló Espadas a través de un video remitido a los medios y en el que pidió la puesta en marcha de esa comisión de investigación en la cámara alta, sobre todo para «conocer los contratos públicos que se han hecho con la consultora de Montoro».

El senador socialista censuró además que en las filas populares «sobrevaloren mucho» el «milagro económico» de Montoro o del exministro Rodrigo Rato y mientras tanto acusen a otros de presuntos fraudes y corrupciones. De hecho, Espadas destacó que hubo comunidades autonómicas como Galicia, que bajo el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, también contrataron con la consultora implicada en el 'caso Montoro'.