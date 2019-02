Rafael Blasco sale de prisión y ya disfruta del tercer grado

Rafael Blasco ha salido de la prisión de Picassent tras lograr el tercer grado, un régimen de semilibertad que sólo le obliga a pernoctar en la cárcel. El exconseller, que esta mañana sólo llevaba una ligera mochila, ha cumplido más de la mitad de la condena -seis años y medio- que le impuso el Tribunal Supremo en la sentencia del caso Cooperación.

El exdirigente ha contado con varios permisos desde las Navidades de 2017 cuando por primera vez abandonó la penitenciaría. Posteriormente, la Audiencia revocó esas salidas -ya se habían disfrutado- y el exconseller tardó algunos meses en volver a pasar algunas horas fuera de las instalaciones. Pero, el tercer grado, sin duda, supone un salto cualitativo en su condición.

Blasco ha pasado ya a depender del Centro de Inserción Social (CIS), unas dependencias que se encuentran al margen de la cárcel, aunque dentro del complejo penitenciario. Al exconseller se le habrá asignado un horario. Existen varias posibilidades. Los especialistas de la prisión suelen adaptarse a las particularidades de cada interno. No hay un horario estándar. En el caso de Blasco, por ejemplo, que no tiene que ir a trabajar, puede que se le autorice su salida matinal algo más tarde. El regreso, de nuevo con matices, se suele establecer entre las 9.30 horas y las 10.30, dependiendo también de las necesidades de cada recluso. Los fines de semana no debe volver a la prisión.

La Junta de Tratamiento del Centro de Inserción Social puede acordar, no obstante, otro tipo de mecanismos en el tercer grado, como las pulseras telemáticas que permiten comprobar que el interno se encuentra en su domicilio a una hora determinada. Las fuentes consultadas no dudan de que el exconseller reclamará este dispositivo para evitar los desplazamientos a Picassent. Tampoco sería una medida extraordinaria. Más de la mitad de los presos del CIS viven con esta medida de control.