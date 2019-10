À Punt convoca oposiciones para 59 puestos pero aplaza los otros 450 La directora de À Punt, Empar Marco, y el presidente del Consejo Rector, Enrique Soriano. / jesús signes El consejo rector se disculpa por el corte de la retransmisión del 9 d'Octubre justo cuando sonaba el himno de España JC. F. M. VALENCIA. Viernes, 11 octubre 2019, 23:56

El consejo rector de À Punt desbloqueó parcialmente ayer la convocatoria de oposiciones públicas para cubrir las plazas de empleados en la televisión autonómica. El órgano encargado de dirigir la radio y televisión autonómicas dio luz verde a las primeras 59 plazas, que corresponden a los empleados de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación. Eso sí, pese a contar con el visto bueno de la conselleria de Hacienda, el consejo rector volvió a retrasar la convocatoria de la parte principal de esas oposiciónes, que son las más de 450 plazas que corresponden a la Sociedad Anónima de Medio de Comunicación.

Tal y como ha venido informando este diario, la radio televisión autonómica contaba con la autorización de la dirección general de Sector Público para convocar la Oferta Pública de Empleo (OPE) correspondiente a los más de 500 puestos de trabajo identificados en la Relación de Puestos de Trabajo que correspondían a la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) -los 59 mencionados- así como a la Sociedad Anónima de Medios de Comunicación (SAMC).

Hace pocas semanas, responsables del departamento de Sector Público trasladaron a la dirección de À Punt que ya habían dado el visto bueno a la relación de puestos de trabajo de 2019 de las dos entidades y que era a la televisión autonómica a la que le correspondí poner en marcha los procesos de convocatoria pública para cubrir esas plazas.

Marco atribuye al retraso en el inicio del acto institucional la decisión de cortar el himno nacional

En esa reunión, los representantes de À Punt dejaron entrever alguna discrepancia con la convocatoria de esa oferta publica de empleo. Una posición que estaría vinculada a dejar pasar el plazo de tiempo necesario para que las actuales plazas, de carácter provisional, se convirtieran en fijas o abrieran la puerta a la vía judicial a quienes las ocupan. Según informó ayer el consejo rector, las 59 plazas están distribuidas en 18 categorías laborales. El comunicado del consejo rector, no obstante, no explica los motivos por los que no se convocan las oposiciones para las otras 450 plazas, a pesar de contar también con el visto bueno de la dirección general de Presupuestos.

Por otro lado, el consejo rector ofreció ayer sus disculpas por la interrupción de la retransmisión del acto institucional del 9 d'Octubre justo cuando sonaba el himno de España. «El consejo rector lamenta si algún sector de la audiencia se ha podido sentir ofendido», se señala. En un comunicado, À Punt explica que la directora general, Empar Marco, había presentado un informe para explicar las razones por las que se había cortado esa retransmisión justo cuando empezó a sonar el himno de España.

Según esta explicación, el retraso en el inicio del acto institucional del Palau de la Generalitat «que se alargó más de la cuenta -señala el comunicado-, descuadró los horarios y hubo que reajustarlos», para poder mantener la programación anunciada, que incluía un documental de 37 minutos, y «asegurar que la retransmisión de la Procesión Cívica se iniciaba en el momento en el que la Senyera bajaba del balcón del Ayuntamiento», se explica en la nota.

En la referencia final a la disculpa por lo ocurrido se cita al consejo rector, pero no a la propia directora general. «En ningún caso hubo intención de censurar el himno de España, que sonó íntegro, dos veces más, a lo largo de la Procesión Cívica», señala no obstante el mismo comunicado hecho público por el consejo rector.