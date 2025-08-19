Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Puigdemont avisa a Sánchez de que si «falla la lengua, falla todo»

El líder de Junts advierte de que el presidente del Gobierno «no pasa un buen momento»

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 19 de agosto 2025, 19:42

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha lanzado este martes un aviso al Gobierno central, al que ha advertido de que en el curso político ... que empezará en septiembre «pasarán cosas que no han pasado hasta ahora». Y ha asegurado que Sánchez «no pasa un buen momento».

