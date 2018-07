Puig y Sánchez avanzan en su deshielo tras reunirse en Castellón Pedro Sánchez y Ximo Puig, ayer en Castellón. / EFE/Domenech Castelló Los dos presidentes conversan durante 45 minutos y muestran complicidad tras la abstención del Consell en el CPFF del jueves JC. F. M. VALENCIA. Sábado, 21 julio 2018, 00:16

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Ximo Puig, mantuvieron ayer en Castellón el 'encuentro informal' que el jefe del Ejecutivo central anunció esta semana en el Congreso. El día después de que la Comunitat Valenciana hubiera quebrado la posición del PSOE en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde todas las autonomías socialistas aprobaron la senda propuesta por el Gobierno menos la Comunitat -que se abstuvo-, Sánchez y Puig mostraron complicidad en su primer cara a cara y avanzaron en ese 'deshielo' de las relaciones entre ambos que se viene constatando desde que el primero recuperó la secretaría general del PSOE.

La reunión entre ambos dirigentes era esperada por lo que tenía de gesto. Sánchez ha comenzado a recibir a presidentes autonómicos en Moncloa y, sin embargo, aún no ha puesto fecha a la reunión con Puig. Sobre la mesa, la densa agenda valenciana de reivindicaciones al Ejecutivo central, encabezada por la ansiada reforma del sistema de financiación autonómica que, como es sabido, Sánchez ya ha anunciado que no será a lo largo de esta legislatura. Pero eso no debe impedir avanzar. Puig quiere que el Gobierno concrete y detalle esa propuesta de reestructuración de la deuda, que debería de permitir aligerar la situación financiera de la Comunitat.

Durante la reunión de ayer, Sánchez trasladó al presidente valenciano su apuesta por la Comunitat y su intención de volcarse con esta región. Habrá visitas de ministros y habrá una visibilización de la cercanía con la que el Gobierno de Sánchez valora a la Comunitat.

Las palabras de Sánchez fueron asumidas por Puig que, al término del encuentro, y en declaraciones a los medios de comunicación, puso en valor la «empatía» de Sánchez con los valencianos. «Este Gobierno entiende la España diversa y plural, y que las Comunidades Autónomas también son parte del Estado», dijo el presidente valenciano.

Puig señaló que hay «un antes y un después» de este Gobierno respecto a la visión que la Administración central tiene de lo que debe de ser la consolidación del Estado del bienestar». El jefe del Consell consideró que se había tratado de una reunión «muy positiva», que se reafirmará «en el encuentro que tendremos en Moncloa». «Sánchez tiene una visión clara de lo que es la España plural», remachó el presidente valenciano.

El encuentro entre los dos presidentes -que se prolongó durante unos 45 minutos- sirvió para avanzar en esa recuperación del diálogo y del entendimiento que ya se ha podido percibir las últimas fechas. Puig no ha perdido su perfil reivindicativo, pero con Sánchez de presidente del Gobierno parece recuperarse la complicidad.